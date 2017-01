Conférence de Paris pour la paix au Proche-Orient - 15 janvier 2017

Le ministre des Affaires étrangères et du Développement international, J.-M. Ayrault, présidera cette assemblée de plus de 70 pays ou organisations internationales. Le Président de la République interviendra.

Pourquoi avoir lancé une initiative pour la Paix au Proche-Orient ?

Parce que la situation en Israël et dans les Territoires palestiniens se dégrade en l’absence de perspective de négociations. Des menaces croissantes pèsent sur la solution des deux États, en particulier la poursuite de la colonisation, mais aussi les problèmes de sécurité auxquels les peuples de la région font face. Les crises qui embrasent le Proche et le Moyen-Orient (Syrie, Irak, Yémen par exemple) n’ont en rien diminué l’importance et le retentissement symbolique du conflit israélo-palestinien. Il est de notre responsabilité, non pas de négocier à la place des deux parties, ce qui n’est ni possible ni souhaitable, mais d’agir pour créer une dynamique politique favorable à de nouvelles négociations entre Israéliens et Palestiniens eux-mêmes.

Qui va participer à la réunion du 15 janvier à Paris ?

Cette réunion, ouverte et présidée par le ministre Jean-Marc Ayrault, avec une intervention du Président de la République, rassemblera de nombreux pays ou organisations internationales (70 environ), dont les principaux acteurs internationaux concernés : le Quartet (États-Unis, Union européenne, Russie, Nations-Unies), les cinq membres permanents du Conseil de sécurité des Nations-Unies, des partenaires arabes, européens, les pays du G20 et autres acteurs intéressés par la paix. Il s’agit d’une conférence internationale plus large en terme de participation que celle du 3 juin dernier. C’est le résultat de la dynamique que nous sommes parvenus à insuffler à notre initiative. Ce sera le rôle de la France de faire part à Israël et à l’Autorité palestinienne du message de la conférence.

Quelles sont les différences avec la réunion du 3 juin dernier ?

Le 3 juin dernier se sont retrouvés à Paris, à l’invitation de la France, 28 pays ou organisations internationales. Cette réunion avait pour objectif d’envoyer le signal de la remobilisation de la communauté internationale en faveur de la paix entre Israéliens et Palestiniens, remettant à l’agenda diplomatique cette impérieuse nécessité. Dans le sillage de la réunion du 3 juin, de nombreux développements sont intervenus : rapport du Quartet pour le Moyen-Orient, publié le 1er juillet 2016, initiatives russe et égyptienne, vote, le 23 décembre 2016, de la résolution 2334 qui comme l’a souligné Jean-Marc Ayrault « rappelle l’importance de la solution des deux États, Israël et la Palestine, vivant en paix et en sécurité ». Par ailleurs, les travaux sur les incitations annoncés le 3 juin ont avancé dans les trois domaines suivants :

société civile ;

incitations économiques ;

consolidation du futur État palestinien.

A-t-on vraiment l’espoir d’aboutir à un résultat ?

Chacun est bien conscient des difficultés face à un conflit qui dure depuis plusieurs décennies. Mais il n’est pas possible de rester spectateur d’une situation bloquée qui crée désespoir et insécurité. Notre objectif reste de mobiliser l’ensemble de la communauté internationale pour qu’elle s’engage en faveur d’une relance du processus de paix.

Cela passe d’abord par une réaffirmation collective de notre attachement à la solution des deux États, qui est la seule à même de permettre une résolution juste et durable du conflit.

Il faut aussi rendre la paix à nouveau attractive, en rassemblant les contributions concrètes que tous les partenaires internationaux sont prêts à apporter. Ces contributions seront au cœur de la conférence du 15 janvier grâce à la restitution des groupes de travail lancé à l’été 2016.

Tribune de Jean-Marc Ayrault, Ministre des Affaires étrangères et du Développement international (13 janvier 2017)

Le processus de paix au Proche-Orient ne peut pas attendre, principalement pour deux raisons.

D’abord, l’urgence. Les nombreuses crises qui traversent la région, de la Syrie à la Libye, du Yémen à l’Irak, ont fait apparaître de nouvelles menaces pour sa stabilité. Certains veulent croire que ces crises conduisent à établir des priorités et, qu’au nom de ces priorités supposées, il faudrait remettre à plus tard la résolution du conflit israélo-palestinien. Cette conception n’est pas la mienne : en effet le conflit israélo-palestinien ne peut être détaché de son environnement régional. Penser que le Moyen-Orient pourrait retrouver la stabilité sans régler le plus ancien de ses conflits est une illusion. Ce conflit, s’il n’est pas traité, continuera à nourrir les frustrations et ne fera que renforcer, au bout du compte, le cycle infernal de la radicalisation et de la violence. Il continuera à donner à tous les apprentis terroristes des prétextes pour enrôler de nouveaux combattants. L’attentat odieux qui a frappé Jérusalem dimanche dernier est une alerte supplémentaire. C’est pour cette raison que je me suis engagé : parce que la paix ne peut pas attendre et que chaque jour qui passe éloigne un peu plus les perspectives d’un règlement du conflit.

Car au-delà de l’urgence, j’ai chevillée au corps une conviction, que je partage avec la plupart de nos partenaires, comme avec une majorité d’Israéliens et de Palestiniens. Cette conviction, c’est que seuls deux États pourront, à terme, permettre à la région de se stabiliser et à Israël de vivre en sécurité. Il ne s’agit pas d’imposer la paix. La France n’a jamais eu pour prétention d’en dicter les contours aux uns et aux autres. Nous savons bien que le conflit ne sera réglé que lorsque les parties auront décidé de s’engager sur le chemin courageux et exigeant de la réconciliation. Ce chemin sera sinueux, semé d’embûches, jalonné de choix difficiles. Ni la France, ni la communauté internationale ne peuvent ni ne souhaitent forcer les parties à l’emprunter. Israéliens et Palestiniens doivent décider ensemble ce que sera leur destin commun.

Pour autant, il est une certitude, partagée par tous, parce qu’elle concerne, au-delà des Israéliens et des Palestiniens, notre sécurité collective : l’horizon des négociations, leur raison d’être même, c’est d’aboutir à deux États, vivant côte à côte en paix et en sécurité. Benjamin Netanyahou et Mahmoud Abbas savent, l’un comme l’autre, qu’il n’y a pas d’alternative et que c’est ainsi qu’Israéliens et Palestiniens pourront regarder sereinement vers l’avenir.

Or cette solution des deux États est en danger. Depuis maintenant plus de six ans, l’absence de processus politique a laissé place à un statu quo en trompe-l’œil. Sur le terrain, les Palestiniens voient leur futur État se réduire comme peau de chagrin, à mesure que se poursuit, à un rythme jamais atteint, la colonisation, qui engendre à son tour plus d’occupation, car l’une ne va pas sans l’autre. Les Israéliens, dans un environnement régional qui n’a jamais été aussi troublé, subissent aussi une violence quasi-quotidienne, perpétrée par ceux qui instrumentalisent les frustrations pour promouvoir un agenda de haine. Des deux côtés, les promesses de la paix se sont évanouies et ont laissé place à la défiance, à la résignation, voire au faux espoir que la situation actuelle puisse perdurer indéfiniment.

Sauver les deux Etats et préserver un avenir de paix et de prospérité pour les peuples de la région : voilà pourquoi la communauté internationale, sous l’impulsion de la France, a décidé de se mobiliser. Voilà pourquoi, le 3 juin dernier, 30 pays et organisations internationales ont répondu à notre appel et se sont réunis à Paris. Voilà pourquoi le Conseil de Sécurité a voté, le 23 décembre dernier, la résolution 2334. Cette mobilisation porte un seul message, simple et clair : amis israéliens, amis palestiniens, nous ne ferons pas la paix à votre place, mais nous serons à vos côtés. C’est notre responsabilité devant l’Histoire. Nous serons là pour vous accompagner. Vous savez comme nous que le concours de la communauté internationale sera, le moment venu, indispensable. Nous y sommes prêts.

Le 15 janvier, à Paris, plus de 70 partenaires se réuniront à nouveau. D’abord pour présenter aux parties les résultats des travaux engagés le 3 juin. Ensemble, nous avons élaboré une contribution qui concerne tous les domaines : l’économie, le commerce, l’aide au développement, la coopération, la société civile. Cette contribution a pour objectif de montrer aux parties ce que peuvent être les dividendes de la paix. La conférence du 15 janvier adressera aussi un message, aux Israéliens, aux Palestiniens et au monde. A l’heure où l’avenir du processus de paix est soumis à toutes les spéculations, il est de notre responsabilité commune de rappeler cette évidence : aucune décision unilatérale n’est compatible avec la solution des deux États. Cette solution ne pourra émerger que de la confiance retrouvée et d’un horizon politique partagé, auxquels Israéliens et Palestiniens aspirent. La France n’a qu’une ambition : y contribuer.