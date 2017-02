Créative Next : le lauréat désigné le 8 février à New-York

Créative Next est un concours organisé sur les sur réseaux sociaux, qui vise à découvrir le nouveau visage de Créative France. Découvrez les 9 concurrents du challenge Créative Next. Le lauréat sera désigné le 8 février au Consulat de France à New York.

Le challenge Creative Next

Créative Next a été ouvert aux entrepreneurs français inscrits/établis aux Etats-Unis, et particulièrement à ceux qui font preuve d’une créativité et d’une excellence incomparables.

Pour participer, les entreprises ont été appelées à publier, sur Twitter, une courte vidéo, photo ou présentation illustrant leur créativité et leur potentiel d’innovation, en utilisant le hashtag #CreativeNextUS.

Le lauréat américain rejoindra les gagnants issus d’autres pays du monde entier, et sera présenté au cours de la prochaine campagne publicitaire Créative France. Chaque candidat devra présenter son entreprise et les réalisations qu’elle a à son actif. Le lauréat fera également l’objet d’un article et d’une interview sur le site de Créative Next.

Lauréats issus d’autres pays :

Francecol ( Inde ) : E-wheel, un moteur électrique pour bicyclettes, pour des trajets plus simples et plus intelligents.

Les candidats du Challenge Creative Next US

ALGAMA

Localisation : Brooklyn, NY

Fondateurs : Gaëtan Gohin, Alvyn Severien, Mathieu Goncalves

Secteur : Alimentaire

Algama s’engage à produire et à créer des aliments alternatifs, à imaginer l’alimentation quotidienne des générations de demain en exploitant le potentiel nutritif unique des micro-algues.

Au cœur de l’activité d’Algama, la création d’ingrédients et de produits innovants issus des actifs des microalgues. La mission première de l’entité R&D consiste à identifier et à sélectionner des microalgues à propriétés uniques, dans une ambition d’intégration alimentaire et de production de produits grand public. L’équipe R&D travaille en étroite collaboration avec les équipes marketing et culinaires, pour permettre à Algama de développer des produits alimentaires innovants et savoureux, dotés d’un fort potentiel sur le marché alimentaire, tout en surmontant les barrières technologiques associées à l’extraction des nutriments contenus dans les micro-algues.

AUGMENT

Localisation : Orlando /New York, Etats-Unis

Fondateurs : Jean-Francois Chianetta, Mickaël Jordan, Cyril Champier

Secteur : Technologie (réalité augmentée)

"Augment est le leader dans le secteur de la réalité augmentée, avec plus de 200 clients répartis sur 36 pays. Augment embauche aujourd’hui plus de 40 employés issus de 14 pays. Nous formons un groupe dynamique et divers, qui travaille en bonne intelligence pour proposer les solutions professionnelles de réalité augmentée les plus performantes, via notre plateforme Saas (Software as a Service). Nous avons pour mission de parvenir à imbriquer imperceptiblement notre expérience physique et notre expérience virtuelle. Ensemble, nous voulons changer la manière dont les gens perçoivent et imaginent le monde qui les entourent."

BLUE FROG ROBOTICS

Localisation : Boston / San Francisco, Etats-Unis

Fondateurs : Rodolphe Hasselvander, Franck De Visme

Secteur : Robotique

"Blue Frog Robotics, développeur de BUDDY, le “robot-compagnon”, a été fondé conjointement par Rodolphe Hasselvander, ancien directeur exécutif de CRIIF (laboratoire de robotique), et Franck de Visme, un Serial Entrepreneur. Nous avons une expérience étendue en matière de robotique industrielle et de robotique des services. Nous avons donné naissance à BUDDY en ouvrant notre plateforme à des développeurs, des universités, des institutions éducatives et des laboratoires de recherche. Sachant que vous pouvez développer vos propres applications, BUDDY grandira et interagira avec vous bien plus que vous ne pouvez l’imaginer. Notre objectif est de concevoir des robots accessibles pour tous, qui rendent la vie plus facile et plus sûre, le tout avec une touche de plaisir."

CEDEXIS

Localisation : Portland, New York, San Francisco / Etats-Unis

Fondateurs : Julien Coulon

Secteur : Internet management and monitoring Gestion et surveillance de l’usage d’Internet

"Cedexis est une entreprise internationale qui propose un optimisateur de trafic Web basé sur le cloud. Elle optimise la performance web des centres de données, des CDNs (content delivery networks) et du cloud, pour les entreprises qui souhaitent parvenir à 100% de disponibilité et étendre leur offre à de nouveaux marchés internationaux. Sa mission est de rendre le web plus rapide pour tous les utilisateurs de la planète."

COMMUNICOTOOL

Localisation : San Francisco, Etats-Unis

Fondateurs : Frédéric Guibet

Secteur : Technologie (Applications)

"CommunicoTool est une start-up française spécialisée dans les applications de communication. Le fondateur, dont la fille est autiste, s’est rapidement rendu compte que la tablette était pour elle l’équivalent d’un fauteuil roulant pour une personne handicapée. Il a décidé de créer une application destinée à tous ceux qui, comme sa fille, doivent surmonter des difficultés de communication. CommunicoTool permet aux enfants souffrant de troubles du langage de trouver leurs mots."

HEMARINA

Localisation : Boston, Etats-Unis

Fondateurs : Franck Zal

Secteur : Biotech

"Hemarina SA est une entreprise privée de biotechnologies, qui développe des transporteurs d’oxygène universels d’origine marine destinés à diverses applications thérapeutiques et industrielles. Hemarina propose des produits qui constituent une avancée technologique décisive dans l’histoire du développement des transporteurs d’oxygène à base d’hémoglobine (TOBH). Hemarina se présente comme une entreprise de R&D consacrée aux molécules transporteuses d’oxygène, qui ont des applications thérapeutiques et industrielles. Nos produits nous positionnent sur des marchés à haute valeur ajoutée, pour lesquels il n’y a pas de véritables compétiteurs – seulement des partenaires potentiels. Par conséquent, notre business model repose sur la recherche de partenariats gagnants avec les entreprises biopharmaceutiques et biotechnologiques qui souhaitent incorporer notre technologie dans le développement de nouveaux médicaments ou dispositifs médicaux."

MICHEL ET AUGUSTIN

Localisation : Brooklyn, NY

Fondateurs : Augustin Paluel-Marmont, Michel de Rovira

Secteur : Alimentaire

"La mission de Michel et Augustin est de faire sourire le monde, d’élaborer des produits à la fois sains et délicieux, préparés à base d’ingrédients simples et de qualité, que tout le monde peut trouver dans sa cuisine. L’objectif est de partager des aventures avec les consommateurs, et des partenaires qui les reproduiront. A leurs débuts, Michel et Augustin ont commencé par tester (et goûter) plus de 400 recettes dans la petite cuisine d’Augustin et la cuisine de la mère de Michel, à peine plus grande. Ils ont tout fait eux-mêmes, de la sélection et de l’achat des ingrédients, à la création des recettes, la préparation et la livraison des petits gâteaux. Leur objectif est de proposer aux consommateurs des produits délicieux, qui aient vraiment du goût et répondent aux plus hautes exigences de qualité."

SPONSORISE.ME

Localisation : Miami, FL

Fondateurs : Loïc Yviquel, Gilles Dumas

Secteur : Financement (sports)

"Sponsorise.Me est la première plateforme sociale au monde consacrée aux projets sportifs. Notre mission : permettre aux porteurs de projets sportifs de financer leurs rêves de manière très simple, en faisant appel aux associations, aux entreprises, aux organismes publics et aux particuliers. Nous sommes convaincus qu’aujourd’hui, les fans de sport sont de plus en plus engagés, et qu’ils sont prêts à contribuer à de nombreux projets. Chez Sponsorise.Me, nous savons que le sport a le pouvoir très particulier de créer partage et bonheur. Forts de ce constat, nous avons créé un nouveau type de sponsoring : le sponsoring social. Professionnel ou amateur, à haut niveau ou en club le dimanche, la passion du sport vous anime. Vous avez un projet que vous souhaitez voir se réaliser ? Sponsorise.me peut vous permettre d’atteindre votre objectif en vous mettant simplement en contact avec votre communauté via le financement participatif."

VOLUNTIS

Localisation : Cambridge, Massachusetts

Fondateurs : Pierre Leurent, Romain Marmot, Etienne Vial

Secteur : Healthcare Technology

"Les équipes de Voluntis ont à cœur d’inventer des solutions médicales toujours plus sûres, collaboratives et centrées sur les patients, des solutions combinant le meilleur de la technologie web et mobile, une expertise de pointe dans le domaine médical et règlementaire et des processus qualité certifiés. Notre parcours parle de lui-même puisqu’à ce jour, nous gérons plus de 600 000 patients et avons développé plus de 50 programmes. Voluntis est guidé par 4 valeurs fondatrices : la priorité donnée au patient, la passion de l’innovation, le respect et l’intégrité, et le goût de l’excellence. Voluntis a une conviction : les avancées sans précédent dans le domaine des technologies de l’information contribueront à résoudre certains problèmes des systèmes de santé, en particulier ceux liés à l’augmentation des maladies chroniques."

Présentation de Business France

Business France est l’agence nationale qui accompagne le développement international de l’économie française. Elle a pour mission de développer la croissance des entreprises françaises à l’export, et de favoriser les investissements internationaux en France. Elle assure la promotion des entreprises françaises, travaille à renforcer leur image de marque et à promouvoir l’attractivité de la France auprès des investisseurs étrangers. Elle dirige également le programme de stages internationaux VIE (Volontariat International en Entreprise). Fondée le 1er janvier 2015, à l’issue d’une fusion entre les agences UBIFRANCE et Invest in France, Business France emploie 1500 personnes, en France et dans 70 pays à travers le monde. Ses employés travaillent au sein d’un réseau de partenaires issus à la fois du secteur public et du secteur privé.

Présentation de Créative France

Créative France est une campagne mondiale destinée à promouvoir l’entreprenariat et la créativité de la France aux Etats-Unis. Ce programme met en avant la capacité d’innovation unique de la France, à travers tous les secteurs de l’industrie - de la technologie au design, en passant par l’éducation, l’aviation et la gastronomie. Créative Next vise également à stimuler la croissance des entreprises françaises à l’étranger, à renforcer l’attractivité de la France auprès des investisseurs et à maintenir la réputation de la France comme centre affaires d’exception.