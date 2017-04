Bill et Melinda Gates décorés de la Légion d’Honneur

En 17 ans, la Fondation Bill & Melinda Gates a consacré plus de 30 milliards de dollars à la santé mondiale et au développement.

Cette décoration illustre le partenariat solide entre la France et la Fondation Bill & Melinda Gates, un des acteurs incontournable depuis plusieurs années de l’aide au développement et à la santé mondiale. Il s’agit de leur cinquième visite à l’Elysée depuis le début du quinquennat.

Créée en 2000 avec une dotation globale de 40 milliards de dollars, la Fondation Bill & Melinda Gates soutient plus de 1400 programmes dans plus de 130 pays. Elle joue un rôle de premier plan en matière de santé, et de développement notamment en faveur de la réduction de la pauvreté, du développement agricole, de l’inclusion financière, de l’eau et assainissement.

Le partenariat entre la France et la Fondation engagé depuis 2010 a permis d’établir une véritable coopération dans plusieurs secteurs : les financements innovants pour le développement, la santé -la Fondation est le deuxième contributeur volontaire à l’OMS après les Etats-Unis et l’un des principaux à l’Alliance Mondiale du Vaccin (GAVI), dont la France est le quatrième contributeur, comme à la lutte contre le SIDA, le paludisme et la tuberculose (via UNITAID)- le développement agricole, l’eau et l’assainissement. Un comité de pilotage du partenariat réunissant les équipes respectives se rencontre chaque année permettant d’aborder tous les domaines de coopérations et de donner de nouvelles impulsions.

Alors que 1,2 millions personnes dans le monde décèdent encore chaque année à cause du VIH, la France et la Fondation travaillent en étroite coopération pour renforcer l’action de la communauté internationale contre les grandes pandémies et sont déterminés à bâtir des systèmes de santé plus robustes, conformément aux objectifs de développement durable. La France figure parmi les principaux bailleurs en santé dans le monde. La France et la Fondation Bill & Melinda Gates sont également contributeurs à l’alliance mondiale pour les vaccins et l’immunisation (GAVI Alliance), avec l’objectif de vacciner 500 millions d’enfants, évitant ainsi 6 millions de décès.

La mortalité infantile est une autre des priorités de la Fondation Gates avec objectif de réduire de moitié, soit trois millions, le nombre d’enfants qui meurent avant cinq ans.

En matière de lutte contre le changement climatique, le chef de l’Etat et Bill GATES ont travaillé en étroite coopération dans l’initiative de la « Mission innovation » lancée pendant la COP 21. La France est pleinement active dans cette initiative via le programme des investissements d’avenir, auquel le gouvernement a accordé une enveloppe de 10 milliards d’euros.

Enfin, la planification familiale et l’émancipation des femmes est une autre priorité d’action de la Fondation, qui s’est engagée à consacrer 1 milliard de dollars dans le domaine jusqu’en 2020. La France s’est également engagée à hauteur de 100 millions d’euros. L’AFD s’est aussi engagée avec la Fondation dans un partenariat public-privé qui doit permettre la réalisation de projets conjoints, en particulier sur le continent africain.