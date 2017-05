Deuxième édition de « Oui Design 2017, » un programme initié par l’ambassade de France pour favoriser les échanges franco-américains dans le domaine du design. Un ensemble d’ateliers, d’expositions et de conférences aura lieu à New York du 25 avril au 3 septembre 2017.

Lancé en 2016, le programme « Oui Design » vise à favoriser l’échange créatif dans le domaine du design entre la France et les États-Unis. Il s’agit du premier programme lancé par l’ambassade de France pour soutenir des partenariats durables entre professionnels du design des deux côtés de l’Atlantique. Le programme initie et soutient les multiples collaborations possibles entre designers, artisans, conservateurs, inventeurs, chercheurs, enseignants, étudiants et fabricants. Il permet également à des designers français de se rendre aux États-Unis pour exposer leur travail et s’engager auprès des professionnels et du public.

La première édition du programme a eu lieu dans le cadre de NYCxDESIGN en mai 2016 à New York City. « Oui Design » a co-présenté plus de 20 événements à cette occasion, accueillant des milliers d’amateurs et de professionnels à WantedDesign, à Brooklyn et Manhattan, au Musée des arts et du design, à Cooper Hewitt, et au Smithsonian Design Museum, entre autres institutions artistiques prestigieuses.

Le duo de design graphique basé à Paris Antoine + Manuel a créé l’identité visuelle « Oui Design » de cette année, s’inspirant des jeux de construction et de formes en décomposition.

Programme

Transatlantic Creative Exchange 2017

17-23 mai 2017

Industry City

274 36th Street

Brooklyn, New York 11232

Hors Pistes 2017

17-23 mai 2017

Industry City

274 36th Street

Brooklyn, New York 11232

Solid Doubts : Robert Stadler at The Noguchi Museum

26 avril au 3 Septembre 2017

The Noguchi Museum

9-01 33rd Road at Vernon Boulevard, Long Island City, NY 11106

Carpenters Workshop Gallery presents Robert Stadler’s "Weight Class"

27 avril au 17 juin 2017

Carpenters Workshop Gallery

693 5th Ave, New York, NY 10022

Collective Design presents "Waiting room : Noguchi/Stadler"

2 au 7 mai 2017

Collective Design Fair

Skylight Clarkson Sq

550 Washington St

New York City

Art by Friends x Opinel

17 au 23 mai 2017

Industry City

Sunset Park, 274 36th Street, Brooklyn, NY 11232

Diplorama#3 by ENSCI Les Ateliers

17 au 23 mai 2017

Industry City

Sunset Park, 274 36th Street, Brooklyn, NY 11232

Mos(KIT)o by ENSCI Les Ateliers

17 au 23 mai 2017

Industry City

Sunset Park, 274 36th Street, Brooklyn, NY 11232

French Pavilion at WantedDesign Manhattan

20 au 23 mai 2017

Terminal Stores

269 11th Avenue, New York