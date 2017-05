« Fête de la Musique » - 21 Juin 2017 à Central Park, New York

Cette année, le SummerStage accueille Wax Tailor, Her, Ayo et Ala.Ni pour célébrer la Fête de la Musique française le 21 juin 2017 à Central Park.

Wax Tailor

Une soirée réunissant artistes français reconnus et multiples genres musicaux, du hip-hop à la soul en passant par la pop. Wax Tailor (dont le vrai nom est Jean-Christophe Le Saoût) est connu pour sa musique électronique matinée d’éléments old-school, ses performances en live réunissant instrumentistes, chanteurs et danseurs et ses projections de vidéos kaléidoscopiques.

Her est un hommage aux femmes qui ont inspiré et formé les artistes Victor Solf et Simon Carpentier, ainsi qu’une réflexion sur la dualité. Oscillant entre le masculin et le féminin, leur musique est à la fois sensuelle et forte. Parmi leurs influences majeures, la musique indie et soul.

La chanteuse/compositrice/actrice Joy Olasunmibo Ogunmakin est née d’un père nigérian et d’une mère roumaine et a grandi en Afrique et en Europe. Son nom de scène, Ayo, est la traduction yoruba du mot « joie ». Sur scène, sa voix atteint des sommets. Pour son travail auprès des enfants, l’artiste a été nommée ambassadrice d’UNICEF France.

Chanteuse britannique installée à Paris, Ala.Ni défie toute catégorisation. Elle écrit, compose et produit ses propres chansons. La voix d’Ala.Ni semble prendre en compte les cadences de l’histoire de la musique. Elle propose une approche idiosyncrasique de la création musicale et de sa transmission, par le biais de vidéos Super 8, de techniques photographiques du 19ème siècle, etc.

DATE

21 juin, 2017 | 17h-20h

LIEU

SummerStage, Central Park, New York