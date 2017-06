1 ambassadeur, 1 entrepreneur 2017

Le 28 août 2017, participez à la 3e édition des rencontres entre entrepreneurs et ambassadeurs, dans le cadre de la « Semaine des Ambassadeurs. »

Entrepreneur, vous souhaitez exporter ou vous implanter à l’international ? Venez présenter votre projet aux ambassadeurs des pays que vous ciblez et évaluer vos opportunités ! Pour la 3e année consécutive, dans le cadre de la Semaine des Ambassadeurs, le ministère de l’Europe et des Affaires étrangères consacre la demi-journée du 28 août 2017 à des rencontres entre ambassadeurs et entrepreneurs.

Promouvoir, accompagner et faciliter le développement à l’étranger et les intérêts des entreprises françaises, en particulier nos ETI, PME et TPE, est un élément clef du redressement de la balance commerciale, c’est pourquoi l’ensemble des réseaux français à l’étranger s’investit pleinement dans la diplomatie économique.

Vous avez jusqu’au 23 juin pour vous inscrire sur www.1ambassadeur1entrepreneur.fr pour obtenir jusqu’à 10 entretiens de 15 minutes avec des ambassadeurs (dans la limite des places disponibles).

L’occasion unique d’un dialogue direct et personnel avec les ambassadeurs

Durant l’après-midi du lundi 28 août, des entretiens individuels de 15 minutes entre les chefs d’entreprises et les ambassadeurs français seront organisés au Centre de conférences ministériel de Convention.

Ces rencontres seront l’occasion d’un dialogue direct, concret et personnalisé avec les ambassadeurs, afin de recenser et comprendre quelles sont les éventuelles difficultés—juridiques, réglementaires, financières—rencontrées par les entreprises françaises sur les marchés des pays concernés et d’imaginer les solutions possibles avec elles et avec l’appui de l’ensemble des services des ambassades et des opérateurs. Il pourra également s’agir d’évoquer les opportunités sectorielles de croissance ou les appels d’offres en cours et la meilleure stratégie pour y répondre.

Les partenaires à l’export présents

Tous les partenaires à l’export (Business France, Douanes, CCI, BPI, etc.) seront présents lors de cette journée. Vous pourrez également rencontrer leurs équipes et obtenir informations et conseils pour vos entreprises.