Efforts de défense européens et renforcement de l’Alliance et du partenariat transatlantique

Aujourd’hui, les ministres des affaires étrangères de l’Alliance atlantique se sont réunis pour prendre connaissance et discuter du rapport présenté par le groupe d’experts mandaté lors du dernier Sommet de l’OTAN à Londres. L’objectif de ce processus de réflexion était de renforcer la dimension politique de l’Alliance en émettant des recommandations sur le renforcement de l’unité, de la solidarité et de la cohésion des Alliés. Nous sommes attachés à cette idée qui est un investissement dans l’avenir du partenariat transatlantique.

Le groupe a accompli un travail remarquable et formulé des recommandations importantes et équilibrées. Nous remercions le groupe pour son excellent travail dans des circonstances difficiles.

En abordant de front les défis actuels et futurs, le rapport fournit une analyse qui donne à réfléchir sur notre environnement de sécurité à venir et il définit une perspective équilibrée pour l’Alliance. Le rapport et ses recommandations nous permettront d’œuvrer afin de consolider l’Alliance et notamment son rôle d’enceinte transatlantique centrale pour la coordination de nos politiques de défense et de sécurité.

Nous avons, au cours des dernières années, fait des pas importants dans la construction de notre souveraineté européenne. Aujourd’hui, les Européens ne se demandent plus seulement ce que l’Amérique peut faire pour eux, mais nous nous demandons surtout ce que nous devons faire nous-mêmes afin de défendre notre propre sécurité et forger un partenariat transatlantique plus équilibré, si bien que ces deux dimensions sont désormais indissociables.

Le rapport a également permis des discussions utiles et opportunes sur la nécessité de renouveler le partenariat transatlantique d’une manière qui reflète la proximité de nos liens, de nos valeurs communes et de nos intérêts partagés. Notre objectif commun est de faire en sorte que l’OTAN reste capable de relever les défis actuels et futurs en matière de sécurité. Car notre sécurité au 21e siècle dépend également de notre capacité à relever ensemble ces défis. À cette fin, la cohésion entre les Alliés est essentielle, comme le souligne le groupe d’experts.

Dans cet esprit, nous soutenons pleinement les recommandations concernant l’actualisation du concept stratégique de 2010 et la nécessité de réaffirmer les valeurs et les principes du Traité de Washington. Il nous faut redynamiser le lien transatlantique, notamment en reconnaissant que le renforcement des efforts de défense des Européens renforce l’Alliance et le partenariat transatlantique.

Nous aurons l’occasion d’évoquer et d’agréer lors de notre prochaine réunion ministérielle qui se tiendra avant le Sommet des chefs d’Etat ou de gouvernement, les recommandations qui leur seront soumises sur la base de ce rapport et de nos discussions en cours lors de la réunion ministérielle des 1er et 2 décembre.