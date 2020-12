Home The Embassy Condolences Death of President / Décès du président Valéry Giscard d’Estaing

Death of President / Décès du président Valéry Giscard d’Estaing

Dear friends of France,

We mourn the loss of former President of France, Valéry Giscard d'Estaing (1926-2020) who served in office from 1974 to 1981.

We open here a condolence book for those who would like to remember Mr. Giscard d'Estaing.

Thank you,

The Embassy of France in the United States

Chers compatriotes, chers amis de la France,

C’est avec une grande tristesse que nous apprenons le décès du président Valéry Giscard d'Estaing (1926-2020), qui exerça ses fonctions de 1974 à 1981.

Nous ouvrons ici un livre de condoléances pour ceux qui voudraient se souvenir de M. Giscard d'Estaing.

Merci,

L'Ambassade de France aux Etats-Unis

Send us your message of condolence

Déposez votre message de condoléances

By using the following form, you agree that the information entered will be used by the Embassy of France in the United States as part of the tributes to Samuel Paty, in accordance with the privacy and confidentiality policy of the Ministry of Europe and Foreign Affairs . You authorize the Embassy of France to publish all or part of this information publicly on its site. The Embassy of France reserves the right to moderate the messages that are sent via this form before publication. En utilisant le formulaire suivant, vous acceptez que les informations saisies soient utilisées par l'Ambassade de France au Etats-Unis dans le cadre des hommages à Samuel Paty, conformément à la politique de confidentialité et de protection de la vie privée du Ministère de l'Europe et des Affaires étrangères. Vous autorisez l'Ambassade de France à publier publiquement sur son site tout ou partie de ces informations. L'Ambassade de France se réserve le droit de modérer les messages qui sont envoyés via ce formulaire avant publication.