This event is organized by the Atelier Théâtre de l’Ambassade de France and ALPA.

Venez assister à la fameuse pièce de Jean-Pierre Bacri et d’Agnès Jaoui, interprétée par la troupe de l’Ambassade de France, qui vous feront passer du rire aux larmes.

All you need to know... WHAT: “Un air de famille” WHEN: Tuesday, June 28, 2022 – 7:30pm - 9pm WHERE: La Maison Française – Embassy of France – 4101 Reservoir Rd NW, 20007, Washington, D.C. PRICE: General admission: $10

Under 16 years old: $5 RESERVATION: Eventbrite. INFOS: Registration, valid ID and full vaccination required. Masks recommended. No parking inside the embassy. No large bags, helmets and suitcase.

À propos de la pièce – jouée en français

Comme tous les vendredis, la famille Mesnard se retrouve afin de dîner ensemble. Seulement ce soir, pour l’anniversaire de Yolande, rien ne va se passer comme prévu. Entre les non-dits, les tensions, les maladresses, les coups de gueule et les coups d’amour des uns et des autres, ce cocon d’apparence si tranquille va peu à peu se fissurer. Dans cette comédie tendre et acide remplie d’humour et d’émotion, les rires se mêlent aux larmes, à la tendresse, et aux éclats de voix, pour permettre à tous ces personnages de trouver comme ils le peuvent leur place, dans la tribu familiale, dans la pièce, dans la vie.

Toute ressemblance avec votre famille n’est peut-être pas complétement fortuite!

Please note that proof of vaccination (2 doses in accordance with D.C. regulation) will be required as well as an ID to enter the French Embassy grounds. Wearing masks is recommended throughout the screening. Due to strict security measures, please arrive on time, and allow extra time for security screening.