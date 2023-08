Situation au Niger

Communiqué conjoint du ministère de l’Europe et des Affaires étrangères et du ministère des Armées

Paris, 9 août 2023

La France dément fermement les nouvelles accusations infondées des putschistes au Niger.

Les militaires français positionnés au Niger le sont à la demande des autorités nigériennes légitimes, pour lutter contre les groupes terroristes qui déstabilisent la région et martyrisent les populations dans le Sahel.

Ces déclarations contre la France constituent une nouvelle tentative de diversion, au moment où la CEDEAO multiplie les efforts de médiation afin de restaurer l’ordre constitutionnel au Niger.

Le mouvement aérien réalisé ce jour au Niger a fait l’objet d’un accord préalable et d’une coordination technique avec les forces nigériennes, autorisation confirmée par écrit. Aucune attaque contre un camp nigérien n’a eu lieu. Aucun terroriste n’a été libéré par les forces françaises qui luttent contre ce fléau depuis de nombreuses années au Sahel au péril de la vie de leurs soldats.

Entretien avec le Premier ministre du Niger, Ouhoumoudou Mahamadou

Paris, 5 août 2023

La Ministre de l’Europe et des Affaires étrangères, Mme Catherine Colonna, a reçu, le 5 août 2023, au Quai d’Orsay, le Premier Ministre de la République du Niger, M. Ouhoumoudou Mahamadou. Il était accompagné de l’Ambassadrice du Niger en France, Mme Aichatou Boulama Kane.

La Ministre a réaffirmé le plein soutien de la France au président Bazoum, élu par le peuple nigérien, et à son gouvernement, qui sont les seules et uniques autorités légitimes du Niger.

La France appuie avec fermeté et détermination les efforts de la CEDEAO pour faire échouer cette tentative de putsch. Il en va de l’avenir du Niger et de la stabilité de toute la région.

La CEDEAO a donné un délai de sept jours aux putschistes pour mettre fin à leur coup de force. Il expire demain, dimanche 6 août. La France appelle solennellement les responsables de cette tentative de coup d’État à libérer le président Bazoum et tous les membres de son gouvernement, et à permettre le retour immédiat à l’ordre constitutionnel et démocratique.

Communiqué conjoint du ministère de l’Europe et des Affaires étrangères et du ministère des Armées

Paris, 3 août 2023

Dans le contexte de violences contre l’ambassade de France et de la fermeture de l’espace aérien nigérien, le ministère de l’Europe et des Affaires étrangères et le ministère des Armées ont, à la demande du Président de la République, lancé une opération d’évacuation des ressortissants français et étrangers qui souhaitaient quitter le pays.

Les mardi 1er et mercredi 2 août, notre ambassade à Niamey, le centre de crise du ministère de l’Europe et des Affaires étrangères, et le centre de planification et de conduite des opérations du Ministère des armées, ont évacué un total de 1079 personnes, dont 577 ressortissants français. Cette opération d’évacuation a été menée par des avions militaires français.

Des ressortissants de 50 autres nationalités ont également été évacués par la France, notamment européennes (Allemagne, Autriche, Belgique, Italie, Portugal, Suède, Pays-Bas, Espagne, Finlande, Roumanie, Danemark, Luxembourg, Pologne, Slovaquie, Suisse, Géorgie, Royaume-Uni), africaines (Bénin, Sénégal, Ghana, Guinée, Madagascar, Mali, Nigéria, Tchad, Congo, Ethiopie, Botswana, Cameroun, Cap-Vert, Gabon, Côte d’Ivoire, Maroc, Mauritanie, Togo, Tunisie), d’Amérique (États-Unis, Canada, Brésil, Colombie, Bahamas), d’Asie (Inde, Japon, Vietnam, Corée du Sud), d’Océanie (Australie) et du Moyen-Orient (Liban, Turquie).

Le ministère de l’Intérieur et des Outre-Mer, à travers l’action des médecins de la sécurité civile qui ont médicalisé un vol ainsi que le ministère de la Santé, impliqué pour la prise en charge à l’arrivée des cas médicaux, ont également contribué à cette opération.

Dans un esprit de solidarité européenne et dans le but de proposer aux pays européens de faire bénéficier leurs ressortissants qui le souhaitaient des vols qu’elle a mis en place, la France a pris l’initiative d’activer le mécanisme de protection civile de l’Union (MPCU). Elle a inclus d’emblée à la planification des opérations d’évacuation le cas des ressortissants européens.

Afin de coordonner cette opération, le centre de crise et de soutien du ministère de l’Europe et des Affaires étrangères, qui a mis en place une cellule de crise depuis le dimanche 30 juillet, a été en contact permanent avec nos ressortissants sur place et avec tous nos partenaires. Les moyens militaires de nos armées mobilisés pour assurer la sécurité des ressortissants ont également contribué à la réussite de ces évacuations.

Condamnation de la suspension de France 24 et de RFI

Paris, 3 août 2023

La France condamne très fermement la suspension de la diffusion de France 24 et de RFI au Niger.

La France réaffirme son engagement constant et déterminé en faveur de la liberté de la presse, de la liberté d’expression et de la protection des journalistes et de tous ceux dont l’expression concourt à une information libre et plurielle et au débat public, partout dans le monde.

Au Niger, les mesures prises contre la presse s’inscrivent dans un contexte de répression autoritaire conduite par les auteurs de la tentative du coup d’Etat.

Après avoir pris en otage le Président élu de la République du Niger, ils se livrent à une campagne d’arrestations arbitraires contre les représentants démocratiques. La France condamne ces violations graves des libertés fondamentales.

Sécurité des emprises diplomatiques

Paris, 2 août 2023

La France condamne à nouveau avec la plus grande fermeté les violences commises contre son ambassade au Niger, dimanche 30 juillet, par des groupes organisés et équipés.

Alors que plusieurs appels à manifester sont diffusés pour le 3 août, la France rappelle que la sécurité des emprises et des personnels diplomatiques sont des obligations au titre du droit international, et notamment des Conventions de Vienne.

La France a demandé aux forces de l’ordre nigériennes de prendre les dispositions nécessaires pour s’assurer que la sécurité des emprises diplomatiques étrangères à Niamey, particulièrement celles de la France, sera pleinement garantie.