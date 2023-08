Hector Guimard : De l’art nouveau au modernisme

Le Richard H. Driehaus Museum présente Hector Guimard : Art Nouveau to Modernism, une exposition qui explore la vie et l’œuvre d’Hector Guimard (1867-1942), l’architecte et designer français dont le nom est synonyme du mouvement Art Nouveau français. Réunissant une centaine d’œuvres - meubles, bijoux, ferronneries, céramiques, dessins et textiles - provenant de collections du monde entier, Hector Guimard : Art Nouveau to Modernism est la première grande exposition muséale américaine consacrée à Guimard depuis la rétrospective organisée par le Museum of Modern Art en 1970. L’exposition se tiendra jusqu’au 5 novembre 2023.

Hector Guimard est surtout connu pour ses projets pour le métro de Paris, qui sont si emblématiques du style Art nouveau français qu’on l’a parfois appelé "le style Métro". Rompant radicalement avec les styles classique et néo-classique du XIXe siècle, l’Art nouveau fait la part belle aux formes naturelles tout en intégrant l’architecture aux arts décoratifs et aux beaux-arts. Hector Guimard : Art Nouveau to Modernism explore l’engagement de Guimard à partager avec un large public des designs beaux, sensuels et accessibles, tant pour l’architecture civique que pour les objets de la vie quotidienne, ainsi que l’approche entrepreneuriale moderne de Guimard pour promouvoir son travail à travers la marque Le Style Guimard et son utilisation des technologies de production de masse. L’exposition explore également le rôle essentiel joué par son épouse et collaboratrice Adeline Oppenheim Guimard, en présentant de nouvelles études qui soulignent le rôle crucial qu’elle a joué en tant que partenaire créative de son mari tout au long de sa vie et ardente gardienne de son héritage.

QUAND

22 juin - 5 novembre 2023

OÙ

Richard H. Driehaus Museum

40 East Erie Street

Chicago, US 60611

INFOS