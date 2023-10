De Paris à New York : L’ingénierie visionnaire de Gustave Eiffel

This event is organized by France Science in partnership with La Maison Française.

Conférence de Jean-François Belhoste, historien et ancien élève de l’école Centrale des Arts et Manufactures

Les prouesses architecturales mondialement connues que sont la tour Eiffel et la Statue de la Liberté ont pu voir le jour grâce aux innovations d’un ingénieur français exceptionnel : Gustave Eiffel (1832-1923).

Dans le cadre du centenaire de sa disparition, le service scientifique de l’Ambassade de France invite Jean François Belhoste, historien et ancien élève de l’École Centrale des Arts et des Manufactures (dont Eiffel reste sans doute à ce jour le diplômé le plus célèbre dans le monde) à donner une conférence sur les innovations mises en oeuvre dans la conception de la Statue de la Liberté, et plus généralement sur les liens entre Gustave Eiffel et les Etats-Unis.

Gustave Eiffel est né à Dijon en 1832. Diplômé de l’Ecole Centrale en 1855, il débuta sa carrière comme ingénieur civil, avant de diriger une usine de construction mécanique et métallique. Après avoir créé sa propre entreprise en 1866, il se lança dans la construction de ponts et viaducs qui assurèrent sa renommée tel celui de Garabit édifié entre 1880 et 1884.

C’est en 1880 qu’il fut sollicité pour concevoir, puis construire le pylône destiné à soutenir les tôles de cuivre de la future statue de la Liberté. Il y travailla avec ses équipes jusqu’en 1882-1883, peu avant qu’en 1885, il n’entreprît les premières études de la future Tour Eiffel.

Parallèlement, c’est en novembre 1875 que fut décidée par l’Union franco-américaine la réalisation d’une grande Statue de la Liberté éclairant le monde, confiée au sculpteur Auguste Bartholdi. Le bras et la torche purent être montrés dès 1876 à l’exposition de Philadelphie puis la tête à l’exposition universelle tenue à Paris en 1878. Les travaux reprirent en juin 1880 avec la confection de la robe, faite de plaques de cuivre fixées à un pylône de fer, calculé pour résister aux forts vents de la baie de New York. La conception et la construction de ce pylône furent confiées aux Établissements Eiffel, experts reconnus dans ce genre de construction qui s’apparente à celles des piles de viaducs et de phares.

Nous explorerons aussi les contributions et liens avec l’Amérique d’Eiffel dans le domaine du cinéma, de l’aéronautique, dans la construction du canal de Panama et enfin, nous parlerons de l’iconique tour Eiffel.