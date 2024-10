28e Festival du film francophone américain

Le Festival du film français d’Amérique (TAFFF) clôturera sa 28e édition annuelle avec deux des films français les plus discutés de la saison des prix : Emilia Pérez, film de la soirée d’ouverture, et Le Comte de Monte-Cristo, qui clôturera l’événement de six jours, du 29 octobre au 3 novembre, au Director’s Guild of America Theatre Complex. L’annonce a été faite par le Fonds culturel franco-américain (FACF), à l’origine du Festival du film français d’Amérique.

Emilia Pérez de Jacques Audiard, un drame musical sur l’amour et la rédemption, sera célébré au Festival du Film Français d’Amérique lors d’une soirée d’ouverture le 29 octobre, présentée en association avec Netflix.

Écrit et réalisé par Jacques Audiard, le film a été la coqueluche du Festival de Cannes de cette année et a valu aux quatre actrices - Karla Sofía Gascón, Zoe Saldaña, Selena Gomez et Adriana Paz - un prix collectif de la « meilleure actrice ». Le film sera rediffusé le 30 octobre au Festival.

The period drama The Count of Monte Cristo, France’s most-expensive film of 2024, will be the Closing Night film, November 3. Written and directed by Matthieu Delaporte and Alexandre de La Patellière, the film had its world premiere as part of the Official Selection of the 2024 Cannes Film Festival.

Le festival publiera les sélections de séries et de documentaires après le 15 septembre. La liste complète des longs métrages sera annoncée le 2 octobre. Les Prix TAFFF 2024 seront décernés lors d’une cérémonie qui se tiendra à Paris le 8 novembre.

Cette année, le Festival offre un laissez-passer d’une semaine pour seulement 40 $. Les passes à prix réduit seront disponibles entre le 12 septembre et le 1er octobre et peuvent être achetés en ligne sur TAFFF.org.

Le Festival du Film Américain Français a été créé et est produit par le Fonds Culturel Franco-Américain, une collaboration unique entre la Directors Guild of America (DGA), la Motion Picture Association (MPA), la Société des Auteurs, Compositeurs et Editeurs de Musique (SACEM) et la Writers Guild of America West (WGAW). Le Festival du Film Américain Français est également soutenu par Unifrance, le Ministère des Affaires Etrangères, la Société des Auteurs, Réalisateurs et Producteurs (l’ARP), ainsi que par les sponsors officiels Air Tahiti Nui, ELMA, L’Oréal, Champagne Louis Roederer, et Variety. Le programme éducatif du Festival du film français d’Amérique est soutenu par ELMA.

OÙ

Complexe théâtral de la Directors Guild of America

7920 Sunset Boulevard

Los Angeles, US 90046

QUAND

Du 29 octobre au 3 novembre 2024

