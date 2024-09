La France lance le Festival de la francophonie, à l’occasion de l’accueil du XIXe Sommet de la Francophonie

Pour marquer cette année de fierté de la langue française, en cette journée internationale de la Francophonie, le 20 mars, le ministère de l’Europe et des Affaires étrangères (MEAE) lance un Festival de la francophonie « Refaire le monde » et un concours #ChanteEnFrançais sur les réseaux sociaux.

"Un Festival de la francophonie dans plus de 40 pays pour incarner une francophonie vivante, force de transformation du monde."

"Refaire le monde", le Festival de la francophonie, est une invitation à découvrir la créativité francophone dans toutes ses facettes artistiques, culturelles et entrepreneuriales. Cette manifestation célèbre une francophonie vivante, concrète, ouverte au monde, vecteur de coopérations et de solutions face aux enjeux globaux et incarnée par des personnalités inspirantes issues de tous les continents, en particulier la génération montante francophone.

Un Festival de la francophonie en deux temps

A partir du 20 mars et jusqu’à début octobre 2024, plus de 40 pays, plus de 400 structures se mobilisent pour mettre en œuvre des projets et des événements qui donnent à voir l’effervescence de la créativité francophone, dans tous les domaines. Ces initiatives sont issues d’appels à projets lancés en France auprès d’acteurs culturels, de la coopération internationale, des établissements scolaires et d’enseignement supérieur, et à l’international, du réseau des postes diplomatiques, en concertation avec le ministère de la culture, le ministère de l’éducation nationale et de la jeunesse, le ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche et l’Institut français.

Durant toute cette période, la Cité internationale de la langue française au château de Villers-Cotterêts, qui accueillera le Sommet, proposera expositions, spectacles et résidences.

Dans le cadre de ces résonances nationales et internationales, le Festival de la francophonie associe un grand nombre de partenaires, dont :

: le Centre Pompidou, les Francofolies de La Rochelle, le Festival du Livre de Paris, le Théâtre de la Ville, la Ville de Paris et Paris Université Club, le Festival du film francophone d’Angoulême, Universcience, le festival Les Francophonies – des écritures à la scène, la Chartreuse - Villeneuve-lez-Avignon – Centre national des écritures du spectacle, la Cité internationale des Arts et la Cité internationale de la langue française – Centre des monuments nationaux, l’Institut international pour la Francophonie – Université Jean Moulin Lyon 3 ; à l’international : les postes diplomatiques, Instituts français et Alliances françaises, l’Agence universitaire de la Francophonie ou encore l’Institut de la recherche pour le développement.

La première semaine d’octobre, de Villers-Cotterêts à Paris, la Francophonie sera mise à l’honneur dans plusieurs lieux emblématiques :

la Gaîté Lyrique, lieu culturel de la Ville de Paris qui fait dialoguer engagement et création, sera le cœur battant du Festival et accueillera une programmation pluridisciplinaire constituée de spectacles et de performances, de conférences et de débats, de projections de films et de concerts, de rencontres ;

un « FrancoTech », salon des innovations en français, réunira à STATION F des entrepreneurs francophones ;

un « Village de la Francophonie » accueillera par ailleurs les pavillons de l’Organisation internationale de la Francophonie, de ses États et gouvernements membres participant au Sommet et de ses opérateurs.

Un Sommet tourné vers la création, l’innovation et l’entreprenariat

La France accueillera, les 4 et 5 octobre 2024, le XIXe Sommet de la Francophonie dit « Sommet de Villers-Cotterêts », un événement majeur compte tenu de ses enjeux diplomatiques, économiques et culturels. Pour la France, il s’agit de l’un des temps forts internationaux de l’année 2024, aux côtés du 80e anniversaire des Débarquements en Normandie et en Provence, des Jeux olympiques et paralympiques et de la réouverture de la cathédrale Notre-Dame de Paris.

La créativité, l’innovation et la capacité d’entreprendre en français seront placés au cœur de l’événement. Les travaux des chefs d’États et de gouvernements membres de l’Organisation internationale de la Francophonie seront ainsi guidés par le thème « Créer, innover et entreprendre en français ».

Le Sommet aura lieu le 4 octobre 2024 à Villers-Cotterêts au sein de la Cité internationale de la langue française. Il se poursuivra le 5 octobre 2024 à Paris au Grand Palais.