La Compagnie Hervé Koubi à New York, Miami et Atlanta

Du 30 janvier au 4 février 2018, la Compagnie française Hervé Koubi interprète What The Day Owes To The Night, au Joyce Theater à New York. Il s’agit d’une œuvre extrêmement physique et incroyablement fluide pour douze danseurs franco-algériens et africains.

Au cours des deux dernières années, avec le soutien du French-U.S. Exchange in Dance (FUSED) et de la New England Foundation for the Arts (NEFA, la compagnie de What The Day Owes to The Night) a fait plusieurs tournées aux États-Unis avec beaucoup de succès.

Pour cette performance, le chorégraphe franco-algérien Hervé Koubi s’est inspiré de la révélation de son père sur son lit de mort, selon laquelle la famille de Koubi était originaire d’Algérie, et non de France comme Koubi l’avait cru jusqu’alors. Explorant les nouvelles racines de l’artiste, ce travail fascinant combine la capoeira, les arts martiaux, le hip-hop et la danse contemporaine avec une imagerie puissante évocatrice des peintures orientalistes - représentations du monde oriental par des artistes européens - et de l’architecture islamique. A travers une cinétique palpitante, ce qui émane de la pièce est la transcendance du retour aux origines.

Durée : 65 minutes

Plus d’informations et vente des tickets ici.

The Joyce Theater

175 8th Ave, New York, NY 10011

(212) 691-9740

Après New York, la Compagnie donnera également des représentations :

à l’Olympia Theater de Miami, FL, du 8 au 10 février 2018

au Rialto Center d’Atlanta, GA du 15 au 17 février 2018