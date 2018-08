Journée mondiale de l’aide humanitaire (19 août 2018)

Communiqué du ministère de l’Europe et des Affaires étrangères

À l’occasion de cette journée, la France rappelle que l’action humanitaire est un pilier de sa politique étrangère. Elle traduit la solidarité à l’égard des populations touchées par les crises de toute nature en répondant à leurs besoins fondamentaux (accès à l’eau et à l’assainissement, à la nourriture, aux soins de santé, construction d’abris, etc.) et contribue à la stabilisation des zones touchées par ces crises. Le Centre de crise et de soutien (CDCS) du ministère de l’Europe et des affaires étrangères, qui vient de fêter ses dix ans, apporte une réponse professionnelle aux crises et permet de limiter au maximum le délai de réaction en jouant un rôle décisif en matière d’aide humanitaire, de stabilisation et d’accompagnement à la sortie de crise.

La France salue l’engagement des travailleurs humanitaires qui, souvent au péril de leur vie, portent secours aux populations dans le besoin.

Pour venir en aide aux millions de personnes qui ont besoin d’assistance humanitaire à travers le monde, ces personnels mènent avec courage et dévouement une action essentielle pour alléger les souffrances des victimes de conflits armés, de catastrophes naturelles ou d’autres situations d’urgence.

Leur protection, leur sécurité et la lutte contre l’impunité des actes commis à leur encontre sont une priorité pour la France. Nous poursuivrons notre mobilisation, notamment au sein des instances des Nations unies, pour faire respecter le droit international humanitaire, assurer la protection des civils dans les conflits grâce à un accès humanitaire sûr et sans entrave, et permettre aux acteurs humanitaires d’effectuer leur mission en sécurité.

Face à la multiplication des crises, à leur allongement et leur caractère plus complexe, les besoins en aide humanitaire n’ont cessé de s’accroître dans le monde. M. Jean-Yves Le Drian, a tenu à y apporter des réponses concrètes :