Le quatrième Festival Albertine, une série de débats et d’échanges d’idées entre les principaux penseurs et artistes francophones et américains, aura lieu du 1er au 5 novembre 2017.

FESTIVAL ALBERTINE 2017

IN ENGLISH. FREE AND OPEN TO THE PUBLIC - ALBERTINE - 972 FIFTH AVENUE - NEW YORK, NY 10075, USA

Placé sous l’égide des écrivaines et militantes féministes Gloria Steinem et Robin Morgan, l’événement est une relecture d’un échange de longue date, mutuellement bénéfique, qui remonte au milieu du 20e siècle. Simone de Beauvoir publia son livre révolutionnaire Le second sexe, et voyagea à travers les États-Unis pendant quatre mois en 1947. The Feminine Mystique de Betty Friedan, sorti en 1963, inspira la création de l’Organisation nationale pour les femmes. En 1972, la première couverture de Ms. Magazine, intitulée « We Had Abortions », a suivi l’exemple des féministes françaises qui avaient signé une pétition demandant la décriminalisation de l’avortement. En 1984, de Beauvoir et Morgan ont uni leurs forces pour fonder le Sisterhood Is Global Institute, le premier think tank féministe international.

Alors que les États-Unis et la France ont longtemps produit certains des penseurs féministes les plus influents, leurs points de vue parfois divergents sur des questions telles que la religion, la garde d’enfants et l’équilibre entre vie professionnelle et vie familiale offriront des éléments de débat fructueux.

Les événements auront lieu à Albertine Books, situé dans les locaux des services culturels de l’ambassade de France à New York (972 Fifth Avenue). Le Festival Albertine est gratuit, ouvert au public. Les places sont limitées, selon le principe du premier arrivé, premier servi.

Les débats seront diffusées en direct sur livestream.com/frenchembassy.

Pour plus d’information et pour le programme, visiter le site d’Albertine.