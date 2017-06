Commémoration de l’entrée des États-Unis dans la Première Guerre mondiale

Plusieurs évènements pour commémorer l’amitié franco-américaine lors de la "Grande Guerre" se dérouleront à New York, ce 1er juillet.



Le 1er juillet, la Mission du centenaire de la Première Guerre mondiale, les Services culturels de l’Ambassade de France aux États-Unis et le Consulat de France à New York présenteront une série d’événements liés à la thématique de cette année, "Comment 1917 a changé le monde : une commémoration du centenaire de l’entrée des États-Unis dans la première guerre mondiale", un important programme culturel et éducatif célébrant le 100e anniversaire de l’année 1917, véritable tournant du siècle dernier.

"Cette année, nous commémorons un grand moment d’amitié", poursuit la consule générale de New York, Anne-Claire Legendre. "Lorsque les bannières étoilée et tricolore volaient côte à côte sur le champ de bataille, lorsque les cœurs des soldats français et américains battaient à l’unisson, lorsque la France et les États-Unis se sont unis pour devenir frères d’armes".

"2017 marque une nouvelle étape dans la mémoire de la Première Guerre mondiale, 100 ans plus tard", déclare pour sa part Joseph Zimet, Directeur général de la Mission du centenaire de la Première Guerre mondiale. "Un siècle après l’arrivée des premiers militaires américains sur le sol français, la France est fière d’honorer la mémoire américaine de la Première Guerre mondiale en redécouvrant un très grand héritage historique. Merci l’Amérique, Thank you America !"

"De la musique aux manœuvres militaires, 1917 a été un moment d’échanges culturels extraordinaire et de soutien politique des deux côtés de l’Atlantique", rappelle la conseillère culturelle de l’ambassade de France aux États-Unis, Bénédicte de Montlaur. "Ces événements du 1er juillet—comme tous ceux organisés depuis le début de l’année—rendent compte du rôle central des Etats-Unis dans le changement du cours de l’histoire. En plus des spectacles de jazz proposés et d’une exposition photographique impressionnante, nous sommes particulièrement heureux de pouvoir présenter la cérémonie d’attribution de la Légion d’honneur." "Ces événements soulignent l’engagement continu et les relations profondes qui existent entre la France et les États-Unis depuis plus de 200 ans."

Le programme

un programme ambitieux visant à revisiter cent ans d’influence américaine en matière de sport et culture. À l’occasion du 100 anniversaire du débarquement des alliés américains à Saint-Nazaire, en France, The Bridge 2017 célébrera un siècle d’échanges culturels entre les deux pays. Assistez à l’arrivée spectaculaire du bateau, le matin du 1 juillet. Ouverture de "Merci ! 1917-2017, Remember" : une exposition photographique organisée par le journaliste français Jean-Claude Narcy. Dotée de 50 photos illustrant l’engagement des États-Unis, cette exposition d’une journée offre un aperçu de l’exposition prolongée, qui s’ouvrira à l’automne. Jean-Claude Narcy mènera une visite guidée en anglais et en français. Horaire : 11h (exposition ouverte), visite de 15h à 15h30

Fondée par Napoléon Bonaparte, plus haute distinction de la France, la Légion d’honneur est présentée à des individus qui se sont distingués en faveur de la France ou de ses idéaux. Généralement organisée dans des lieux privés, cette cérémonie publique de présentation du prix présidentiel par le général Puga, grand chancelier de l’Ordre, aura lieu au Bandshell de Central Park. La légion d’honneur sera remise à environ 20 anciens combattants de la Seconde Guerre mondiale. Un SummerStage Evening : un hommage, gratuit, à 100 ans de musique américaine et à l’arrivée du Jazz sur les rives européennes en 1917. Coproduit par la Mission du centenaire de la Première Guerre mondiale et les Services culturels de l’Ambassade de France, en partenariat avec New York Hot Jazz Festival, l’évènement verra se produire Vince Giordano & The Nighthawks avec Catherine Russell, Avalon Jazz Band, et Aurora. Horaire : 17h-22h au terrain de Rumsey

Tous les évènements sont ouverts au public et gratuits. Pour une liste complète, visitez frenchculture.org.