Blick Bassy au FranceRocks Summerfest - 13/07, New York

Le musicien camerounais Blick Bassy jouera à New York le 13 juillet, dans le cadre du FranceRocks Summerfest, le plus grand festival de musique française aux États-Unis.

Le FranceRocks Summerfest 2017, festival de musique française co-organisé par The Bureau Export, les Services culturels de l’ambassade de France et France Rocks et en partenariat avec de nombreuses institutions majeures, a invité le musicien Blick Bassy le 13 juillet 2017 au Lincoln Centre. Il y présentera son mélange accrocheur de guitare, banjo, violoncelle et trombone, sa voix subtile et ses métissages musicaux. Il sera accompagné de deux autres musiciens, Clément Petit au violoncelle et Johan Blanc au trombone.

Blick Bassy est considéré par The Guardian comme « un chanteur original et doué », capable de « grandes performances sur scène ». Il a créé son premier groupe au Cameroun à l’âge de 17 ans, d’abord appelé The Jazz Crew puis plus tard Macase. inspiré par les rythmes locaux, le jeune musicien y a aussi développé son goût pour le jazz-fusion. Trois chanteurs s’y produisaient, chacun dans une langue camerounaise différente. C’est à cette occasion que Blick Bassy a commencé à penser le bassa dans un contexte artistique élargi, avec la volonté d’en faire une langue appréciée des jeunes générations.

13 juillet 2017

Lincoln Center

70 Lincoln Center Plaza

New York, NY 10023

Cliquer ICI pour plus d’information.

FranceRocks Summerfest, jusqu’au 13 juillet

Chaque année, le festival de musique française - le plus important des États-Unis - présente la musique française dans toute sa diversité. Plus de 30 artistes venus de divers horizons (indie pop, rock, électro, jazz, musique du monde), s’y produisent gratuitement et enregistrent dans plus de 20 lieux différents, de Central Park aux salles les plus intimistes de New York.

Tout le programme ICI !