Victoire de Paris 2024 : la diplomatie française mobilisée

Le Comité international olympique (CIO) a désigné mercredi 13 septembre 2017 Paris, ville hôte des Jeux Olympiques et Paralympiques de 2024, et Los Angeles pour 2028.

De gauche à droite : La maire de Paris Anne Hidalgo, le Président du Comité international olympique (CIO) Thomas Bach et le maire de Los Angeles Eric Garcetti - Lima, Pérou, 13 septembre 2017

Retour sur le chemin parcouru par Paris2024 et tous ses partenaires avant cette victoire : une fierté pour la France et l’ensemble des acteurs qui ont porté cette candidature et ont su l’imposer comme une évidence, notamment l’ensemble du réseau diplomatique français.

Une candidature fédératrice

La candidature de Paris est un sujet fédérateur, qui suscite une très forte adhésion nationale. Le projet est porté par tous les acteurs du sport français et soutenu par 77% des Français (sondage TNS Sofres, octobre 2016). Au-delà du grand public, l’ensemble du gouvernement et des acteurs politiques à tous les niveaux, le monde économique, le mouvement associatif, de nombreuses ONG s’engagent pour ce projet.

Le Ministère accueille le 8 février l’équipe du comité de candidature de Paris 2024 pour une présentation aux ambassadeurs des pays représentés en France de la candidature de Paris aux Jeux olympiques et paralympiques de 2024.

La France, une destination attractive pour les grands évènements sportifs

La France a récemment démontré sa capacité à organiser les plus grands événements sportifs, en conservant leurs dimensions populaire, sûre et festive, malgré un contexte international complexe.

Les récents grands événements, sportifs ou non, organisés dans notre pays, à l’image de la COP 21, l’UEFA Euro 2016, ou les Championnats du monde de handball, soulignent le savoir-faire et l’expertise de la France dans ce domaine. Pendant l’Euro 2016, les fans zones ont accueilli en toute sécurité plus de 1,2 million de personnes à Paris, et plus de 4 millions en France.

Avec son patrimoine unique et son savoir-faire en matière d’hospitalité, Paris et la France sont les premières destinations touristiques mondiales. En 2024, la ville deviendra un véritable parc olympique, avec de nombreuses épreuves dans des lieux iconiques, comme la Tour Eiffel, les Invalides, les Champs-Elysées ou le Château de Versailles, en célébration du centenaire des Jeux qui se sont tenus dans la capitale en 1924.

Des valeurs partagées par la diplomatie française

Le projet de candidature de Paris 2024 se veut à la fois solide, responsable et porteur de valeurs fortes d’humanisme, d’inclusion, de rassemblement, des valeurs partagées par la France sur la scène internationale. Cette volonté s’incarne dans plusieurs aspects innovants de cette candidature :

Une célébration unique des Jeux et de l’olympisme, ouverte à tous, au cœur de Paris et de ses plus beaux monuments.

Une vision qui s’appuie sur les valeurs de sport et de l’olympisme pour construire une société plus inclusive et solidaire, en France mais également à l’international, avec notamment la place centrale accordée aux Jeux paralympiques dans ce projet.

Les premiers Jeux qui s’inscrivent dans la lignée des Accords historiques de Paris sur le climat. Ce sujet est essentiel pour Paris 2024. Les Jeux de Paris 2024 auront une empreinte carbone réduite de 55% par rapport aux Jeux de Londres 2012 et Rio 2016.

Des investissements en infrastructures (non liés aux Jeux) exclusivement concentrés sur les besoins des territoires, au service des populations (logements, équipements sportifs de proximité, passerelle). Avec 95% d’équipements déjà existants ou temporaires, Paris 2024 n’aura que deux types d’équipements à construire : les villages des athlètes, celui des médias et le centre aquatique, d’où l’assurance d’un budget responsable et maîtrisé.

Un héritage fort pour les populations au lendemain des Jeux. A l’issue des compétitions le village sera transformé en un nouvel éco-quartier mixte avec des écoles, des commerces et une variété dans la destination des logements.

Communiqué de la Présidence de la République

Paris - 13 septembre 2017

Un siècle après les Jeux de 1924, le Comité International Olympique (CIO) a choisi de confier à Paris et à la France l’organisation des Jeux Olympiques et Paralympiques de 2024.

Le Président de la République Emmanuel MACRON est extrêmement reconnaissant au CIO de cette décision qui honore la France. Elle portera avec fierté les valeurs de l’olympisme de solidarité, d’excellence, d’amitié et de respect.

Emmanuel MACRON salue ce succès et la formidable opportunité que les Jeux représentent pour accompagner la transformation de notre pays, accroitre son attractivité internationale, dynamiser nos territoires, et renforcer la place du sport partout en France.

Le Président adresse ses plus chaleureuses félicitations à Tony ESTANGUET et Bernard LAPASSET et à toute l’équipe de Paris 2024 qu’ils ont animé. Il recevra, aux côtés de la Ministre des Sports, Laura FLESSEL, l’ensemble des acteurs impliqués dans la candidature à l’Elysée vendredi 15 septembre 2017 pour saluer cette victoire historique.

Ces jeux seront des jeux extraordinaires, surprenants, festifs mais aussi des jeux exemplaires en matière de maitrise budgétaire, d’impact environnemental et social, et de sécurité. C’est pourquoi dès demain, le Président de la République nommera en Conseil des ministres un délégué interministériel chargé des Jeux Olympiques et Paralympiques pour accompagner et coordonner l’ensemble des services de l’Etat.