Dorothée Munyaneza, tournée américaine de « Unwanted »

Née au Rwanda mais actuellement installée en France, Dorothée Munyaneza est une artiste dont le travail examine les cicatrices de l’histoire.

Suite à son puissant Samedi Détente (Under the Radar 2016), qui évoquait les souvenirs personnels de Munyaneza et la blessure générationnelle causée par le génocide contre les Tutsis au Rwanda, Unwanted examine les répercussions physiques et mentales du viol utilisé comme instrument de guerre. Accompagné des mélodies éthérées du musicien expérimental Holland Andrews (Portland, OR) et créé en collaboration avec le compositeur français Alain Mahé et l’artiste sud-africain Bruce Clarke, Unwanted conte des histoires de survivantes pour interroger comment le corps féminin résiste et évolue après un traumatisme.

Cette performance sera présentée au Festival Time Based Art / PICA, à Portland, OR (15-17 septembre), au Baryshnikov Art Center, à New York (21-22 septembre) ; et au Festival Seuls en scène, Princeton U. (26-27 septembre).

Âge 16 ans et plus.

Les performances de Unwanted à Portland et à New York sont possibles grâce au soutien de FACE Contemporary Theatre, un programme développé par la Fondation FACE et les Services culturels de l’Ambassade de France aux Etats-Unis avec un financement de la Fondation Florence Gould, de l’Institut français et du ministère français de la Culture et de la Communication. www.face-foundation.org