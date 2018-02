Le 1er festival d’art contemporain caribéen à Miami

Le 1er festival d’art caribéen aux Etats-Unis qui se déroule à Miami du 1er au 4 mars 2018 vous offre

4 jours d’évènements,

26 évènements gratuits à l’exception de la soirée de clôture,

24 artistes, universitaires et auteurs,

4 haut-lieux culturels de Miami,

et un programme « Tout-Monde Teens » destiné aux jeunes.

« S’ouvrir à la Caraïbe, c’est s’ouvrir au monde » affirme le poète, auteur et philosophe martiniquais Édouard Glissant.

Ces 4 journées inspirées de la notion « Tout-Monde » développée par le penseur invitent à découvrir 24 artistes contemporains de la Caraïbe dont la création artistique explore les relations entre les territoires, les cultures et les personnes aux racines multiples. En présence de Mme Christiane Taubira, ancienne Garde des Sceaux et Ambassadrice culturelle du festival, Miami, ville carrefour des cultures caribéennes, va se muer en scène internationale caribéenne.

Performances et arts visuels incluant danse, théâtre, film, littérature et échanges avec le public, donnent la parole, valorisent l’héritage et la diversité culturelle de ces artistes tout en favorisant leur dialogue, entre eux et avec d’autres, et bien entendu le public.

Prenez dès aujourd’hui vos billets sur le site www.tout-monde-festival.com pour assister à ces manifestations d’exception et les rencontrer !

Le programme jour après jour :

Jeudi 1er mars, le Festival « Tout-Monde » au PAMM

18h00 : Soirée d’ouverture du festival Tout-Monde présentant notamment la conférence animée par l’auteure Edwidge Danticat à laquelle participent Patrick Chamoiseau et Michael Dash sur le thème du “Tout-monde” d’Edouard Glissant et la performance de danse et de musique du duo formé par Léna Blou et Jacques Schwarz-Bart au Perez Art Museum 1103 Biscayne Blvd, Miami, FL 33132 – Soirée complète.

Vendredi 2 mars, le Festival « Tout-Monde » au Wolfsonian

17H00-18H00 : « Tout-Monde Teens », une croisière caribéenne à travers les archives du musée « The Wolfsonian », 1001 Washington Avenue, Miami Beach – Vos billets.

18H00-19H15 : Programme de films courts caribéens proposé par Third Horizon

* “Tezen” (26mn) de Shirley Bruno

* Séance de questions-réponses menée par Jason Fitzroy Jeffers avec la réalisatrice Shirley Bruno au Wolfsonian, 1001 Washington Avenue, Miami Beach – Vos billets.

19H15-20H00 : Installation artistique de Kenny Dunkan « Protect me » et « Figure One » au Wolfsonian », 1001 Washington Avenue, Miami Beach – Vos billets.

20H00-20H30 : Conversation avec l’artiste, Kenny Dunkan au Wolfsonian », 1001 Washington Avenue, Miami Beach – Vos billets.

20H30-20H45 : Performance de Kenny Dunkan “Back to Basics” au Wolfsonian », 1001 Washington Avenue, Miami Beach – Vos billets.

Samedi 3 mars, le Festival « Tout-Monde » au Little Haiti Cultural Center

11H00-17H00 : Dans le cadre de « Tout-Monde Teens », atelier autour de légendes des Caraïbes. L’atelier est animé par Guillaume Lorin, réalisateur de film d’animation de Guadeloupe auteur de Vanille, réalisé en partenariat avec l’artiste américano-haïtien Edouard Duval-Carrié au Little Haiti Cultural Center, 212 NE 59th Terrace, Miami – Vos billets.

14H00- 15H00 : Conversation avec l’écrivaine et professeure d’université Yarimar Bonilla et les curatrices du festival « Tout-Monde », Claire Tancons et Johanna Auguiac, au Little Haiti Cultural Center, 212 NE 59th Terrace, Miami – Vos billets.

15H00-15H30 : Performance de l’artiste Jean François Boclé au Plaza and Caribbean Market du Little Haiti Cultural Center, 212 NE 59th Terrace, Miami – Vos billets.

16H00-17H00 : “Le cri de mes racines”, pièce chorégraphique consacrée à Haïti de Josiane Antourel et Yna Boulangé au Little Haiti Cultural Center, 212 NE 59th Terrace, Miami – Vos billets.

17H30-18H30 : Programme de films courts caribéens proposé par Third Horizon

* “Mommy Water” Guadeloupe, 2015, réalisé par Julien Siloray (25 mn)

* Projection suivie par des échanges avec le public sur les contes et légendes de la Caraïbe française avec la participation de la réalisatrice du court-métrage, Tezen, Shirley Bruno au Little Haiti Cultural Center, 212 NE 59th Terrace, Miami –Vos billets.

19H00-20H15 : Récital théâtral avec Jacques Martial d’après l’œuvre d’Aimé Césaire « Cahier d’un retour au pays natal » au Little Haiti Cultural Center, 212 NE 59th Terrace, Miami. – Vos billets.

Dimanche 4 mars : le festival « Tout-Monde » à Wynwood

11H00-12H00 : Table-ronde « Tout-Monde » - Conversation avec les curatrices du festival, les artistes et le public à Mana Wynwood, 318 NW 23rd St, Miami. – Vos billets.

15H00-16H00 : Dans le cadre de « Tout-Monde Teens », performance d’art urbain avec trois artistes des Caraïbes, Ronald Cyrille (artiste peintre), Black Kalagan (slammeur) et Stephon Gibson (danseur) autour de la philosophie de ‘Tout-Monde’ d’Edouard Glissant. La performance est proposée par l’organisation Street Art for Mankind. Lieu : 2400 NW 5th Avenue, Wynwood. – Vos billets.

16H00-17H00 : Programme de films courts caribéens proposé par Third Horizon – Vos billets.

11H – 17H00 du 2 mars au 14 mars : Hétéronomonde - Exposition collective d’arts visuels et de photographies composée des œuvres de Kelly Sinnapah Mary, Robert Charlotte, Julien Creuzet, Mirtho Linguet, Mathieu Kleyebe Abonnenc, Shirley Rufin, Adler Guerrier, Jilian Mayer et Loriel Beltran à Mana Wynwood, 318 NW 23rd St, Miami.

Dernier évènement clôturant la 1ère édition du festival Tout-Monde au Little Haïti Cultural Center : – Vos billets.

19H30 – Soirée de clôture et remise du Prix Tout-Monde au Little Haiti Cultural Center, 212 NE 59th Terrace, Miami

Cérémonie de remise du Prix Tout-Monde en présence de Mme Christiane Taubira, Ambassadrice culturelle du festival Tout-Monde, M. Clément Lerclerc, Consul général de France à Miami, Mme Sylvie Glissant, Directrice de l’Institut Tout-Monde et veuve d’Edouard Glissant, et M. Edouard Duval-Carrié, artiste et président du Jury Tout-Monde.

20H30 – Dîner buffet caribéen

21H30-1H00 du matin – soirée musicale animée par un DJ caribéen