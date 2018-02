De fin 2017 à fin 2018, la ville de La Nouvelle Orléans mettra à l’honneur la richesse de sa culture et de son histoire en célébrant ses 300 ans par un large programme d’évènements d’envergure internationale.



Le Tricentenaire de La Nouvelle-Orléans (NOLA2018) sera aussi l’occasion de valoriser son dynamisme économique et culturel, en pleine renaissance.

NOLA 2018 est l’occasion de renforcer notre emprise et notre influence en Louisiane et dans le Sud des États-Unis dans une région dynamique qui en faisant le constat de ses années passées, se projette vers l’avenir. La France a un rôle éminent à tenir dans ces célébrations qui constituent une opportunité pour renforcer la relation bilatérale franco-américaine.

Programmation culturelle 2018

Du 27 février au 27 mai 2018 : NEW ORLEANS, the Founding Era (La Nouvelle-Orléans, les années fondatrices)

à The Historic New Orleans Collection

Cette exposition majeure sur les premières années de la fondation de la ville rassemblera de nombreux prêts d’œuvres et d’objets d’archives d’institutions françaises,

européennes et américaines.

Pour la première fois, une édition bilingue d’un livre catalogue est réalisée par The Historic New Orleans Collection, grâce à une levée de fonds du Consul général auprès des associations et entreprises françaises en Louisiane. La préface est signée par l’Ambassadeur de France aux Etats-Unis, Gérard Araud.

Au cours de l’année 2018, l’exposition prendra de l’ampleur pour s’installer dans un nouveau bâtiment historique, restauré spécialement pour l’occasion.

Du 8 au 11 mars 2018 – "Making New Orleans Home : A Tricentennial Symposium

La Ville de La Nouvelle-Orléans et The Historic New Orleans Collection organiseront un symposium et plusieurs programmes culturels, pendant lesquels sera présenté l’engagement historique et actuel de ses habitants qui font de cette ville sa richesse.

Du 23 février au 2 mars 2018 :21st New Orleans French Film Festival

Au Prytania Theater

Depuis 21 ans, la New Orleans Film Society organise avec le Consulat de France l’unique festival du film français à La Nouvelle-Orléans. Cette collaboration de longue date permet d’attirer un public toujours plus important d’amoureux du cinéma francophone.

Prévu habituellement autour du 14 juillet, cette année le festival se déroulera pendant le mois de mars pour bénéficier des efforts de promotion du Mois de la Francophonie en Louisiane et nous permettre de travailler avec les universités locales.

Le festival sera suivi par le festival du film jeune public Festinema organisé par l’Alliance Française de La Nouvelle-Orléans, avec la participation des écoles d’immersion en français.

Dans le cadre du Tricentenaire et des 50 ans du Conseil pour le Développement du Français en Louisiane, un programme de court et long-métrages réalisés en Louisiane sur le thème de la francophonie et de la diversité francophone en Louisiane sera présenté.

Du 21 au 25 mars 2018 : 31ème édition du festival littéraire de Tennessee Williams

Ce festival présente sur 5 jours un programme éducatif, théâtral, littéraire et musical, avec plus de 130 écrivains, acteurs et musiciens, et met à l’honneur le génie de Tennessee Williams qui considérait La NouvelleOrléans comme sa maison spirituelle.

Il prévoit la participation pour la première fois d’auteurs francophones.

Du 25 octobre 2018 au 27 janvier 2019 : The Orleans Collection. Exposition de la Collection d’art de Philippe II, Duc d’Orléans

au New Orleans Museum of Art

"The Orleans Collection" présentera pour la première fois en 250 ans une collection légendaire, éparpillée au fil du temps en France, aux Pays-Bas, au Royaume-Uni et aux Etats-Unis.

Cette exposition regroupera plus d’une cinquantaine d’œuvres de la collection du Duc d’Orléans pour en raconter l’histoire, la formation, les personnages et la dispersion, notamment des tableaux de Raphaël, Le Titien, Véronèse, Le Corrège, Poussin, Rubens ou Rembrandt.

Le catalogue qui l’accompagnera présentera au travers de nouveaux essais de spécialistes de renom international l’histoire et le goût artistique des collections, ainsi qu’une annexe révélant de nouvelles interprétations et connaissances du début du XVIIIème siècle.

Parmi les collaborateurs et consultants, on compte : Françoise Mardrus, Directrice du Centre de recherche et des Collections au Louvre à Paris ; Inge Reist, Directrice du Centre de l’Histoire des Collections à la Collection Frick de New York ; Gail Feigenbaum, Directrice adjointe du Getty Research Institute à Los Angeles ; et d’autres spécialistes européens de la peinture.

Du 5 au 8 décembre 2018 : LUNA FETE, la fête des lumières de La Nouvelle-Orléans

par le Arts Council New Orleans

Une célébration au croisement de l’art, de l’architecture, de la technologie, du film, de la participation sociale et du tourisme – grâce à la volonté d’initier un mouvement pour stimuler les échanges et collaborations intersectoriels. Une série d’illuminations artistiques inspirée par la Fête des Lumières de Lyon et qui accueille chaque année l’expertise des artistes français de vidéo-mapping.