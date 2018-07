Chefs de projet, vous avez maintenant plus de temps pour postuler au premier Forum de paix de Paris !

**Changement de date limite de candidature**

En réponse à la montée des tensions du monde contemporain, le Forum a vocation à devenir le rendez-vous annuel des projets, idées et initiatives qui contribuent de manière effective à une meilleure coopération internationale sur les grands enjeux globaux, à une mondialisation plus juste et plus équitable et à un système multilatéral plus efficace.

De nombreux chefs d’État et de gouvernement, des représentants des grandes organisations internationales, mais aussi des acteurs issus de la société civile - soit plusieurs milliers de participants - y sont attendus. 150 projets y seront présentés.

Les objectifs du Forum de Paris sur la Paix

Le Forum de Paris sur la Paix s’inscrit dans la dynamique initiée par le président de la République, Emmanuel Macron, pour réaffirmer l’importance du multilatéralisme et de l’action collective face aux défis actuels.

L’objectif est de faire avancer la paix par une meilleure gouvernance mondiale et de favoriser tout ce qui concourt à faire baisser les tensions internationales : la coopération des États pour faire face aux défis transfrontaliers, la gestion collective des biens publics mondiaux, une meilleure régulation de l’internet et des échanges, etc.

Une plateforme d’échange et de débat

Inspiré par le modèle de la COP21, le Forum de Paris sur la Paix sera un lieu de partage d’expériences et de solutions novatrices réunissant tous les acteurs de la gouvernance : chefs d’État et de gouvernement, élus locaux et nationaux, organisations régionales et internationales, société civile au sens large (entreprises, associations, ONG, fondations, think tank, médias, représentants religieux, syndicats…). L’objectif est de faire avancer les projets de gouvernance en les faisant connaître, en les soumettant à des débats de formats variés et en favorisant la rencontre entre porteurs de projets et décideurs concernés.

Le Forum de Paris sur la Paix est structuré autour de 5 thématiques : paix et sécurité, environnement, développement, numérique et nouvelles technologies, économie inclusive.

Présentez votre projet de gouvernance avant le 30 août 2018

Vous souhaitez promouvoir un projet de gouvernance, le Forum de Paris sur la Paix constituera une occasion unique de présenter et faire avancer votre initiative.

Pour faire partie des 150 projets choisis par le comité de sélection, postulez en ligne.

Clôture des inscriptions le 30 août 2018

Plus d’informations sur le Forum de Paris sur la Paix

Le Forum de Paris sur la Paix est constitué en association loi 1901. Celle-ci rassemble la Fondation nationale des sciences politiques (Sciences Po), la Fondation Körber, la Fondation Mo Ibrahim, l’Institut français des relations internationales, l’Institut Montaigne et la République française, représentée par le ministère de l’Europe et des Affaires étrangères.

Organisé sur trois jours, cet événement se tiendra à la Grande halle de La Villette du 11 au 13 novembre 2018.