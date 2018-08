Renoir : Père et fils / Peinture et cinéma - Philadelphie, PA

Depuis le 6 mai 2018 à la Fondation Barnes, qui abrite la plus grande collection au monde de peintures de Pierre-Auguste Renoir- Renoir : Père et fils / Peinture et cinéma est une exposition majeure consacrée à l’échange artistique entre le célèbre peintre impressionniste et son fils, célèbre cinéaste Jean Renoir. Le projet est organisé en partenariat avec le musée d’Orsay, le musée de l’Orangerie et la Cinémathèque française. Le spectacle rassemblera plus de 120 œuvres, dont des peintures, des dessins, des céramiques, des films, des costumes, des photographies et des affiches - beaucoup jamais montrés aux États-Unis - pour une exploration éclairante du rôle de Pierre-Auguste dans l’œuvre de son fils entre la peinture et le cinéma.

Le célèbre réalisateur Jean Renoir (1894-1979) est peut-être mieux connu pour des films tels que La Grande illusion (1937), Partie de campagne (tourné en 1936, sorti en 1946) et La Règle du jeu (1939), tous considérés comme des jalons dans l’histoire de l’art du XXe siècle.

Dans un dialogue riche entre père et fils, Renoir : Père et Fils / Peinture et Cinéma attire l’attention sur la relation de Jean avec le monde artistique de Pierre-Auguste, son point de vue sur le travail de son père, . En installant les œuvres de Pierre-Auguste aux côtés des extraits de films de Jean, l’exposition explore comment chacun a expérimenté de nouveaux modes de fabrication et d’expression de l’image et fournit un compte rendu riche de cette relation père-fils.

Dans le cadre de cette exposition, Lightbox Film Center présente la série de films Les films de Jean Renoir du 11 mai au 24 août.

QUAND ?

6 Mai - 3 septembre 2018

OÙ ?

Barnes Foundation

2025 Benjamin Franklin Parkway

Philadelphia, PA 19130

INFO & BILLETS ICI