All you need to know...

WHAT: Grand Café de Rentrée WAA WHEN: Jeudi 20 Septembre 2018 – 10am - 12pm WHERE: La Maison Française – 4101 Reservoir Rd, NW - Washington, D.C. 20007 PRICE: Gratuit RESERVATION:

non membres de WAA: envoyer un mail à bureau@washingtonaccueil.org membre de WAA : sur le site http://www.washingtonaccueil.org/?module=activites&activite=135 ADD. INFOS: Valid ID required, no parking inside the embassy. No large bags, helmets and suitcase.