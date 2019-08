Yann Kebbi : The Structure is Rotten, Camarade

Yann Kebbi, peintre et illustrateur français, se lance dans une tournée américaine du 10 au 15 septembre 2019 pour la sortie de The Structure is Rotten, camarade co-auteur avec l’écrivain Viken Berberian et publié par Fantagraphics en mai 2019.

Yann Kebbi est né en 1987. Après avoir obtenu un diplôme en illustration de la Estienne School of Art et un récent diplôme du Paris Arts-Déco, il reste à Paris, où il passe son temps à réaliser des estampes, des monotypes et des croquis au crayon. Americanine, A Haute Dog à New York, est son premier livre. Ses dessins ont également été publiés dans des magazines et des journaux, notamment le New Yorker, le New York Times, Revue XXI, etc.

Entrez dans Erevan, la capitale de l’Arménie - une ville en ruine. Les boulets de démolition se balancent sauvagement et des camions de ciment courent dans des rues encombrées. L’architecte en herbe Frunz et son père, le constructeur renommé connu sous le nom de M. Cement, prévoient de niveler les sites historiques d’Erevan et d’inonder la ville de hauts immeubles. Mais ce plan est un outrage pour les citoyens d’Erevan, qui s’éveillent pendant la révolution. Au milieu du chaos qui s’ensuit, une seule chose est sûre : Frunz doit braver les rues grouillant de rebelles à la recherche du Nombre d’or.

Ecrit par Viken Berberian avec sa signature originale et verve et dessiné avec des compositions audacieuses, des couleurs délirantes et une technique expressionniste cinétique du peintre et illustrateur de renom Yann Kebbi, The Structure is Rotten est une œuvre formellement novatrice et politiquement résonante, tour à tour prescient, dynamique, prudent et intrépide. Plus d’informations sur le livre ici.

QUAND

10 au 14 septembre 2019

DATES DE TOURNEE

10 septembre

Parsons, New School for Design

66 5th Ave, New York, NY 10011

11 septembre

Solid State Books

600F H Street Washington D.C. NE 20002

14 septembre

Small Press Expo (SPX)

Marriott Bethesda North Conference Center

5701 Marinelli Road

North Bethesda 20852