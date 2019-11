Festival Albertine 2019 - New York

À ce stade de l’histoire humaine et géologique, la gestion du chaos climatique est une course : pouvons-nous agir assez rapidement pour empêcher un effondrement de la civilisation ? —Bill McKibben



Le Festival Albertine 2019, organisé par l’écologiste et auteur Bill McKibben, s’attaquera au changement climatique. Pendant trois jours, des penseurs éminents, des politiciens, des activistes, des artistes et des auteurs se réuniront pour discuter de l’urgence d’agir, de la justice environnementale, de la politique locale, de la nourriture que nous mangeons et produisons et de la motivation des gens à changer leurs habitudes.

Tous les événements sont modérés par Bill McKibben en anglais et l’entrée est gratuite avec RSVP.

Programme

VENDREDI 8 NOVEMBRE, 19H

THE CLIMATE MOMENT - COMPLET

Nous devons comprendre la gravité particulière de ce moment dans le temps. Qu’est-ce que ça fait de vivre dans le désespoir et l’espoir, et quelles sont les clés pour mettre en œuvre le changement ?

Avec Naomi Klein et les autres.

Cliquer ici pour RSVP.

SAMEDI 9 NOVEMBRE, 14H

HOW FAST DO WE NEED TO MOVE—AND HOW FAST CAN WE MOVE ?

Pour atteindre les objectifs fixés à Paris, il apparaît que nous aurons besoin de réduire de moitié l’utilisation de combustibles fossiles d’ici la fin de la prochaine décennie. Mais est-ce techniquement possible et politiquement réalisable ?

Avec Romain Felli, Mark Jacobson, et Priscillia Ludosky.

Cliquer ici pour RSVP.

SAMEDI 9 NOVEMBRE, 19H

WHAT WE EAT, AND HOW WE GROW IT, MAY NEED TO CHANGE

De la tentative de la France d’augmenter le carbone dans le sol aux grands chefs qui s’emploient à rendre leurs menus responsables, comment cette action humaine, fondamentale, peut-elle contribuer à la lutte contre le changement climatique ?

Avec Perrine Hervé-Gruyer, Raj Patel, et Matthew Raiford.

Cliquer ici pour RSVP.

DIMANCHE 10 NOVEMBRE, 14H

ENVIRONMENTAL JUSTICE

Le changement climatique frappe certains plus fort que d’autres. Quelles politiques, stratégies et nouvelles économies pourraient accélérer les progrès ?

Avec Mustafa Santiago Ali, Malcom Ferdinand, et Marie Toussaint.

Cliquer ici pour RSVP.

DIMANCHE 10 NOVEMBRE, 14H30

HOW DO WE GET PEOPLE TO CARE

Artistes et activistes seront invités à discuter de la manière de changer l’esprit des gens et d’amplifier l’appel à l’action.

Avec Irina Brook, Lauren Groff, Fabrice Hyber, et Paul D. Miller aka DJ Spooky.

Cliquer ici pour RSVP.

La plupart des événements débuteront par une courte lecture de Climate Action Theatre Action (CCTA) et d’autres artistes.

QUAND ?

8 - 10 Novembre, 2019

OÙ ?

Albertine Books , 972 5th Avenue, New York, NY 10075

INFORMATION