Covid-19 – Foire aux questions

Dans le sens Etats-Unis => France

Si vous résidez aux Etats-Unis : il est recommandé à tous les Français qui ont leur résidence habituelle à l’étranger, pour des raisons sanitaires, d’éviter autant que possible, dans le contexte de l’épidémie, les déplacements internationaux et notamment de chercher à revenir en France, sauf raisons impératives. Si vous le jugez nécessaire au regard de votre condition sanitaire, vous êtes invités à vous faire connaître auprès du consulat.

Si vous êtes actuellement en déplacement temporaire aux Etats-Unis : il est recommandé de prendre rapidement les mesures nécessaires pour rentrer en France, quitte à écourter votre séjour, tant que les lignes commerciales restent ouvertes, et de rester confinés chez vous une fois en France. Renseignez-vous auprès des compagnies aériennes qui continuent de proposer des vols depuis les Etats-Unis vers l’espace européen : https://washington.consulfrance.org/spip.php?article1212. Il appartient à chaque voyageur de réserver et de prendre en charge son billet de retour.

Les Français non-résidents sont invités à s’inscrire sur Ariane. Lorsque vous serez rentré en France, pensez à vous connecter sur votre compte Ariane afin d’actualiser vos données de voyage en indiquant votre date de retour.

Il est recommandé à tous les Français actuellement en déplacement temporaire à l’étranger, en dehors de l’Europe, de prendre les mesures nécessaires pour rentrer en France (maintien du vol ou mise en place d’un itinéraire alternatif).

Les déplacements vers les aéroports ne font pas l’objet de restrictions, y compris dans les zones qui font l’objet de mesures de confinement à domicile. En tout état de cause, il convient de se référer aux consignes des autorités locales et d’interroger votre compagnie aérienne ou votre agence de voyage.

A compter du 8 avril 2020, les personnes qui voyagent vers la France ou qui prévoient un transit sur le territoire français doivent remplir une attestation de déplacement international.

♦ Attestations de déplacement international dérogatoires

Cette attestation est à présenter aux compagnies de transport par les passagers avant le départ, accompagnée des pièces justificatives démontrant le statut invoqué, ainsi qu’aux autorités en charge du contrôle aux frontières à l’arrivée.

Il est recommandé de se munir également d’une attestation sur l’honneur, rédigée sur papier libre, dont voici un modèle :

Les frontières extérieures de l’espace européen sont fermées dû au prolongement de l’état d’urgence sanitaire jusqu’au 10 juillet prochain (Loi 202-546 du 11 mai 2020).

Les citoyens français, ainsi que les citoyens de l’Union européenne et les ressortissants du Royaume-Uni, d’Islande, du Liechtenstein, de Norvège, d’Andorre, de Monaco, de Suisse, du Saint Siège et de San Marin, sont autorisés, avec leur conjoint et leurs enfants, à entrer en France, quel que soit leur lieu de résidence.

En revanche, pendant cette période, les ressortissants des autres pays ne sont plus autorisés à entrer en France, sauf exception – par exemple s’ils ont leur résidence permanente en France ou dans un pays de l’Union européenne.

A ce stade, les vols commerciaux sont maintenus depuis plusieurs aéroports aux Etats-Unis : il convient donc de contacter en priorité votre compagnie aérienne.

Dans le contexte de l’épidémie, il est déconseillé de se rendre dans les consulats ou dans les aéroports : privilégiez les appels téléphoniques et les e-mails et suivez les recommandations des autorités locales.

Si vous êtes Français de passage, il est recommandé de vous inscrire au plus vite sur Ariane pour faire connaître votre présence aux Etats-Unis : https://pastel.diplomatie.gouv.fr/fildariane/dyn/public/login.html si des mesures spécifiques devaient être mises en œuvre, et de vous tenir informé.

Compte tenu des mesures de restriction d’accès au territoire mise en œuvre par de nombreux pays dans le cadre de l’épidémie, et du fait que plusieurs Etats membres de l’Union européenne et de l’espace Schengen ont rétabli des contrôles à leurs frontières et mis en place des mesures de confinement, les retours directs en France par voie aérienne doivent, dans la mesure du possible, être privilégiés. A défaut, il convient de retenir des itinéraires passant par des pays de l’Union européenne et de l’espace Schengen proches de la France, en vérifiant auprès de votre compagnie aérienne les conditions de transit.

A votre arrivée en France, afin de rejoindre votre domicile, il est nécessaire de télécharger sur le site du ministère de l’Intérieur un document permettant les déplacements. Télécharger le document.

Vous pouvez essayer de contacter votre compagnie aérienne via la page facebook, souvent la communication via les réseaux sociaux est moins encombrée que le standard téléphonique.

Vous devez prendre contact avec votre compagnie aérienne ou votre agence de voyage et faire appel à votre famille ou à vos proches, par exemple via les sites de transfert Western Union.

D’une manière générale, il est recommandé aux Français en séjour temporaire aux Etats-Unis de prendre les mesures nécessaires pour rentrer en France : si votre visa expire d’ici le 30 juin, il vous est fortement recommandé de ne pas attendre cette date pour trouver une solution de retour. Cette recommandation est fondée sur les fortes incertitudes qui pèsent sur la disponibilité de vols commerciaux vers l’Europe et la France dans les jours qui viennent et donc le risque de se trouver aux Etats-Unis sans solution de retour pour une durée indéterminée.

Les étudiants d’échange en détresse financière qui ne seraient pas en mesure d’assurer les coûts d’un retour anticipé doivent se mettre rapidement en contact avec leur établissement d’origine en France, ainsi qu’avec leur famille et leurs proches. Si aucune solution ne leur est proposée, alors ils doivent se tourner vers les autorités consulaires pour les tenir informées.

Les étudiants qui présentent un risque particulier de vulnérabilité médicale au regard de leur condition sanitaire sont invités à se faire connaître des ambassades et consulats.

S’agissant des étudiants inscrits dans un parcours diplômant (Bachelor, Master, PhD, JD…) et/ou dont le séjour se prolonge au-delà de l’été prochain, il leur est recommandé de rester aux Etats-Unis, tant que les conditions énoncées ci-dessous sont réunies.

En tout état de cause, une décision de rester aux Etats-Unis implique obligatoirement :

Dans tous les cas, les étudiants doivent impérativement se signaler auprès de l’officier d’immigration de leur établissement d’accueil aux Etats-Unis.

Vous devez en priorité contacter votre organisme de rattachement afin de vous informer sur les recommandations à suivre.

D’une manière générale, et en l’absence de recommandations de la part de votre organisme de rattachement, il vous est recommandé de rentrer en France si vous approchez de la fin de votre séjour.

Si, à l’inverse, vous êtes au début de votre séjour et que vous aviez prévu de rester encore plusieurs mois, il vous est recommandé de rester aux Etats-Unis, à condition de vous assurer de l’accord de votre famille d’accueil et de vérifier les conditions de votre couverture médicale, notamment quant à la prise en charge des risques liés au coronavirus Covid-19.

Si ces conditions de couverture sociale et d’hébergement ne sont pas réunies, il est préférable de rentrer en France dans les meilleurs délais.

En tout état de cause, il convient de respecter strictement les consignes édictées par les autorités locales américaines dans le cadre de la lutte contre l’épidémie de Covid-19.

Si vous êtes au début de votre contrat de volontariat international, il est recommandé d’éviter les voyages internationaux et de rester aux Etats-Unis. En revanche, s’il ne vous reste plus que quelques semaines avant de terminer votre contrat de volontariat international à l’étranger et de revenir en France, alors vous êtes encouragé à rejoindre votre domicile en France. En tout état de cause, il convient de consulter votre employeur.

Si vous approchez de la fin de votre séjour ou bien si votre organisme d’accueil est fermé(e) et votre cursus ou votre mission sont interrompus, ou bien encore si la situation sanitaire du pays le justifie, il vous est recommandé de rentrer. La prolongation du contrat de service civique pourra éventuellement être étudiée si le contrat s’achève très prochainement afin que la date de fin de mission se rapproche au maximum de celle où les conditions d’un retour sont réunies.

Si à l’inverse vous êtes au début de votre séjour et que vous prévoyez de rester encore plusieurs mois au moins, il vous est recommandé de rester.

Vous devez vous rapprocher de votre employeur et il convient de vous référer aux informations Coronavirus du Gouvernement ainsi qu’au site Internet de Santé Publique France. Vous pouvez également contacter, depuis la France, le numéro vert : 0 800 130 000.

Oui, il est recommandé à tous les Français en déplacement temporaire aux Etats-Unis de prendre les mesures nécessaires pour leur retour rapide en France, tant que les lignes commerciales restent ouvertes.

Pour un retour en France, il est impératif que vous preniez connaissance de cette mesure :

À partir du 11 mai 2020, la France rentre dans une période de déconfinement progressif.

A votre arrivée en France, une mesure de mise en quatorzaine ou de placement et maintien en isolement peut être prescrite à l’entrée sur le territoire national pour toute personne ayant séjourné à l’étranger qui présenterait des symptômes du Covid-19.

Il est conseillé aux personnes asymptomatiques au moment du voyage de compléter une attestation sur l’honneur, sur papier libre :

une fois arrivé en France, une déclaration n’est désormais exigée que lorsque le déplacement conduit à la fois à sortir :

– d’un périmètre défini par un cercle d’un rayon de 100 km autour du lieu de résidence (la distance de 100 km est donc calculée « à vol d’oiseau »),

– du département.

♦ Veuillez trouver sur le site du Ministère de l’intérieur, la déclaration de déplacement.

A l’appui de votre formulaire, vous produirez votre billet d’avion et, si vous en disposez, un justificatif de domicile.

Vous êtes fortement encouragé à vous mettre en quarantaine à domicile pendant 14 jours lorsque vous arrivez à destination pour éviter d’infecter quelqu’un au cas où vous seriez porteur du virus.

Il convient d’informer par e-mail de votre situation le consulat compétent. Le consulat établira un laissez-passer type A au nouveau-né franco-américain, sous réserve d’avoir vérifié le lien de filiation avec le parent français et sur présentation de l’acte de naissance américain.

Le transit aux Etats-Unis est impossible si vous avez séjourné ou transité par un pays de l’espace Schengen dans la période des 14 jours précédant le transit prévu par les Etats-Unis, sauf si vous faites partie des catégories d’exemption prévues par les nouvelles mesures de l’administration américaine (cf. détail du texte de la Proclamation en français sur le site du consulat général).

Contactez votre compagnie aérienne pour les possibilités de re-routage.

Non. Vous devez disposer d’un document d’identité valide pour voyager. Il convient de contacter par e-mail le consulat et de communiquer votre identité (nom de famille, prénom(s), date et lieu de naissance) en vue de la demande d’un laissez-passer valable pour le seul retour en France. Un laissez-passer ne peut être délivré immédiatement : le consulat devra d’abord procéder à des vérifications concernant votre nationalité et votre identité.

Non. Il convient de contacter par e-mail le consulat et de communiquer votre identité (nom de famille, prénom(s), date et lieu de naissance) en vue de la demande d’un laissez-passer valable pour le seul retour en France. Un laissez-passer ne peut être délivré immédiatement : le consulat devra d’abord procéder à des vérifications concernant votre nationalité et votre identité.

Oui, sous réserve de l’accord des autorités locales et de la compagnie aérienne. Vous devrez alors présenter votre passeport étranger et votre carte d’identité française au départ, lors de l’embarquement du vol, et à l’arrivée en France.

Les Français qui résident aux Etats-Unis avec une autorisation de séjour en cours de validité (I-94) et qui se trouvent dans l’incapacité de quitter le territoire avant l’expiration de leur autorisation de séjour en raison de la crise liée à l’épidémie de coronavirus Covid-19 doivent soumettre une demande de prolongation de la durée de leur autorisation de séjour aux services de l’immigration (U.S. Citizenship and Immigration Services) en suivant la procédure décrite à l’adresse suivante : https://www.uscis.gov/i-539.

Cette demande de prolongation doit être faite avant la date d’expiration de votre autorisation de séjour.

Vous trouverez toutes les informations utiles sur cette procédure, en fonction de la catégorie de visa concernée, à l’adresse suivante : https://www.uscis.gov/sites/default/files/USCIS/Resources/C1en.pdf.

Si la date d’expiration de votre autorisation de séjour est très rapprochée, il convient de contacter le USCIS Customer Service par téléphone (1-800-375-5283), en disposant de son numéro d’enregistrement I-94, donné à l’entrée sur le territoire des Etats-Unis.

Une demande d’extension de votre séjour aux États-Unis peut être formulée auprès des autorités locales, si et seulement si, vous êtes dans l’incapacité justifiée de rentrer en France. Cette mesure est mise en place afin de gérer les urgences et/ou situations de force majeure, notamment de nature médicale.

Les conseils ci-dessous proviennent du site USCIS, les consulats ne sont pas en mesure d’intervenir dans vos démarches et ne peuvent garantir le résultat de vos démarches.

La crise sanitaire actuelle, bien qu’elle induise de multiples perturbations et annulations de vols ne dispense aucun ressortissant étranger du respect des lois d’immigration américaines. Il est donc de la responsabilité des voyageurs, notamment ceux qui arrivent en limite de séjour et qui ne peuvent l’ignorer, de tout mettre en œuvre pour :



Appeler le service client USCIS (US Citizenship and Immigration Services) au numéro (1-800-375-5283) en prenant soin de se munir du numéro d’I-94, passeport, etc.

Rappel : Les voyageurs peuvent retrouver leur fiche I-94 complète via ce lien : https://i94.cbp.dhs.gov/I94/#/home, et "Get Most recent I-94" / "Need Proof of visitor Status." Renseignez votre état civil ainsi que le numéro de passeport.

Le Customer Service Desk aidera les voyageurs à prendre RDV auprès du bureau USCIS le plus proche.

Les requérants pourront parler à un opérateur en choisissant ces options :

Press 1 for “English”

Press 2 for “Otherwise”

Press 7 for “All other information”

Press 2 for “Naturalization or Visitors”

Press 2 for “Non-immigrant aliens, foreign students, and visitors to the US”

Press 2 for “Extend status”

Press 6 to “Talk to a representative about this topic”

Malgré la fermeture des bureaux au public dans le contexte de la crise sanitaire, des RDV d’urgence restent possibles, la procédure de Satisfactory Departure entre dans ce cadre.

Lien USCIS : https://www.uscis.gov/about-us/find-uscis-office/field-offices