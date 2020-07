Livre d’Or - Visitors’ Book

Titre super accrocheur qui fait mal / Super catchy title

Introduction comme on n'en a jamais encore écrite. Introduction comme on n'en a jamais encore écrite. Introduction comme on n'en a jamais encore écrite. Introduction comme on n'en a jamais encore écrite.

An introduction like you've never read before, the best one ever. An introduction like you've never read before, the best one ever. An introduction like you've never read before, the best one ever.

Le 14 juillet 1789, à Paris, une poignée d’agités enfonce la porte d’une prison désaffectée.

Grâce à quoi les bourgeois prennent le pouvoir. Deux cents ans après, ils y sont toujours.

– Pierre D.