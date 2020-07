Fête nationale du 14 juillet - Bastille Day

Chers amis, Dear friends,

Reconnectez-vous sur cette page le 14 Juillet pour vous joindre à une célébration inédite en ligne de notre célèbre « Bastille Day.»

Log back on to this page on July 14 to join in an unprecedented online celebration of our famous "Bastille Day."

A 17h (heure de Washington DC), ne manquez pas votre rendez-vous avec l’ambassadeur ! Retrouvez sur cette page, ou directement en livestream sur notre compte Facebook - pour retrouver le discours de l’ambassadeur à la communauté française, les messages de vos consuls, mais également, les interventions de nos invités spéciaux, parmi lesquels l’astronaute Thomas Pesquet, qui s’adressera à vous depuis Houston.

At 5pm (Washington DC time), don’t miss your appointment with the ambassador! Log back on to this page or on our Facebook account to attend the Ambassador’s address to the French community, messages from your consuls, as well as speeches from our special guests - including astronaut Thomas Pesquet, who will talk from Houston.

Dès le matin du 14 Juillet et toute la journée, profitez des surprises que nous vous avons préparées : musique, culture, gastronomie, jeux-concours, il y en aura pour tous les goûts !

Starting in the morning of July 14 and lasting all day long, discover the surprises we have prepared for you: music, culture, gastronomy, contests, there will be something for everyone!

Nous avons hâte de partager, ensemble, ce moment d’unité, et rendre hommage aux initiatives de solidarité franco-américaines qui ont fleuri au cours des derniers mois et qui font vivre nos valeurs.

We look forward to sharing, together, this moment of unity, and paying tribute to the Franco-American solidarity initiatives that have flourished over the past few months and that bring our values to life.

Vous pouvez vous plonger dans l’ambiance dès maintenant :

You can also immerse yourself in the Bastille Day atmosphere right now:

Rejoignez-nous sur Facebook, Twitter, et Instagram pour découvrir des contenus exclusifs autour du 14 Juillet, et participer à des jeux-concours qui vous permettront peut-être de gagner des fromages, des bons d’achat du traiteur D’Artagnan, et même des codes d’accès au jeu Ubisoft "Assassin’s Creed III : Unity," qui vous emmène au coeur de la Révolution française.

Join us on Facebook, Twitter, and Instagram to discover exclusive content around July 14, and participate in contests that may allow you to win delicious cheeses, vouchers for the D’Artagnan delicatessen, and even access codes to the Ubisoft game "Assassin’s Creed III: Unity," which will take you to the heart of the French Revolution.

Découvrez l’histoire méconnue de la prise de la Bastille avec l’historien Gary Girod, invité de notre podcast FrancoFiles.

Discover the little-known story of the storming of the Bastille with historian Gary Girod, guest of our FrancoFiles podcast.

Tenez-vous informé des détails des festivités, en vous inscrivant à notre Eventbrite.

Keep up to date with the details of the festivities by registering for our Eventbrite.

A partir du 6 juillet, n’hésitez pas à laisser votre message pour la communauté dans notre "Livre d’Or - 14 juillet."

From July 6, feel free to leave your message for the community in our "Bastille Day Guestbook."

Célébrez le 14 Juillet dans tous les Etats-Unis, en participant aux programmes prévus par vos Consulats ! Retrouvez les programme de New-York, Boston, Washington DC, Chicago, Miami, Atlanta, La Nouvelle-Orléans, Houston, Los Angeles, et San Francisco.

Celebrate Bastille Day in all the United States, by participating in your Consulate’s program! Find out what New York, Boston, Washington DC, Chicago, Miami, Atlanta, New Orleans, Houston, Los Angeles, and San Francisco are doing on their respective websites.