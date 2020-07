Fête nationale du 14 juillet - Bastille Day

Elle est enfin en ligne, notre cérémonie virtuelle du 14 juillet. Retrouvez l’ambassadeur, les consuls, et nos invités sur notre Bastille Day TV.

Découvrez également les contenus vidéos exclusifs qui vous attendent dans le kiosque. Par exemple….apprenez du chef de l’Hôtel du Ministre à Paris comment réaliser à la perfection son pain maison, ou profitez du talent de la chorale de l’ambassade !

Bastille Day TV is now online! Select it in the video carousel below and watch our virtual Bastille Day ceremony featuring special messages from the Ambassador of France, the Consuls, members of Congress, and guest celebrities.

Make sure to also check out our exclusive video content. For instance, learn how to make homemade French bread with the chef of Paris’ Hôtel du Ministre, or enjoy melodious performances from the Embassy choir!

Curieux de ce qui se passe près de chez vous ? Cliquez sur votre lieu de résidence pour retrouver tout ce que vos consulats ont préparé pour fêter le 14 juillet avec vous cette année.

Wish to know what's happening in your area? Click on your region to see what special Bastille Day content your local Consulate has in store for you.

Même à distance, nous partageons ensemble cette journée, qui appartient à tous les Français et à tous les francophiles. Laissez-nous votre message, que nous partagerons ici avec la communauté.

Virtually or in person, we celebrate this day as one. It belongs to all French people and all those who wish to rejoice & remember with us. Post your thoughts on Bastille Day here for us to share.

Ecoutez notre dernier podcast et devenez incollable sur la prise de la Bastille et le 14 juillet ! ASTUCE : il contient les réponses au quizz ci-dessous. Participez au quizz, et vous remporterez peut-être l'un de nos prix spéciaux !

Give our latest podcast episode a listen and become an expert on the storming of the Bastille and July 14th! TIP: Answers to our #BastilleDayQuiz are hidden in this episode! Answer correctly and increase your chances of winning one of our special prizes!

Testez vos connaissances sur la prise de la Bastille et la fête nationale française en répondant aux questions de ce quizz ! A la clef, des bons d'achats D'Artagnan, du fromage français Lactalis et Savencia, et des accès gratuits illimités au célèbre jeu vidéo d'Ubisoft : "Assassin's Creed Unity – Bastille Edition".

Test your knowledge of the storming of the Bastille and of the French national holiday with our quiz! Winners will receive D'Artagnan vouchers, delicious French cheese from Lactalis and Savencia, and unlimited free access to Ubisoft's famous video game: "Assassin's Creed Unity – Bastille Edition".

Retrouvez ici des vidéos et contenus médias sur les initiatives de coopération franco-américaines qui ont fleuri durant la crise : particuliers, entreprises françaises implantées aux Etats-Unis ou même initiatives menées par l’ambassade et ses partenaires locaux en faveur des plus touchés par la crise, retrouvez en image quelques-unes des actions de solidarité françaises initiées aux Etats-Unis.

Find here videos and media contents about ongoing French-American cooperation during the Covid-19 crisis and vital French-American solidarity initiatives: Individuals, French companies established in the United States or even initiatives carried out by the embassy and its local partners toward those most affected by the crisis, watch some of the French solidarity actions initiated in the United States.

▶ VIDEOS

Christophe d'Enfert, directeur scientifique de l'Institut Pasteur, parle de leur collaboration avec des chercheurs américains pour faire face à la pandémie de COVID-19. Christophe d'Enfert, Scientific Director at The Pasteur Institute, talks about their collaboration with US researchers to address the COVID-19 pandemic. Eglantine Clocher, infirmière et solidaire, au cœur d'une organisation de quelques 400 volontaires qui fabriquent des masques pour le Houston Methodist West Hospital au Texas. Eglantine Clocher, nurse in solidarity, at the heart of an organization of some 400 volunteers who make masks for the Houston Methodist West Hospital in Texas. Fanny Coste, Fondatrice de KINKO, parle de son engagement lors de la pandémie COVID-19 à Houston, Texas. Fanny Coste, Founder of KINKO, talks about her involvement during the COVID-19 pandemic in Houston, TX. Eric d'Ortenzio, coordinateur scientifique du réseau REACTING à l'INSERM, parle de la coopération scientifique internationale dans le cadre de la pandémie COVID-19. Eric d'Ortenzio, scientific coordinator of the REACTING network at INSERM, talks about international scientific cooperation in the context of the COVID-19 pandemic.

▶ #OPERATIONMERCI

Les actions solidaires de l'ambassade

Actions communes avec les associations et acteurs locaux Solidarity actions from the embassy

Common initiatives with local associations

▶ SUPPORT FRENCH RESTAURANTS

Une liste des restaurants français ouverts à travers tous les États-Unis, en livraison ou à emporter A list of French restaurants all across the U.S. open for pickup & delivery

▶ FrancoFiles, le Podcast de l'Ambassade - Episode "Prise de la Bastille"

Découvrez ou (re)découvrez le podcast de l'Ambassade de France aux Etats-Unis, FrancoFiles

Discover or (re)discover the rich history of Bastille Day through the podcast of the French Embassy in the United States: FrancoFiles

▶ Lafayette Tour (thelafayettetrail.org)

Une initiative pour préserver le sentier historique de Lafayette aux États-Unis. Connaissez-vous l'initiative de ce Français, Julien Icher, qui retrace le passage du Marquis de Lafayette aux Etats-Unis et a balisé un chemin de mémoire dans de très nombreux Etats américains ? Une bonne idée de sortie !

An initiative to preserve the historic trail of Lafayette in the U.S. Follow in the footsteps of the Marquis de Lafayette through this interactive map of his journey across the United States published by Frenchman Julien Icher. A good idea for an outing!

▶ Le Quiz Bastille Day

Retrouvez notre quizz Histoire de la Bastille et tentez de gagner des lots de fromage français, des bons d'achat d'Artagnan, et des accès gratuits illimités au jeu Ubisoft : Assassin's Creed Unity - Bastille Edition."

Take our History of the Bastille quiz and possibly win prizes of French cheese, vouchers for d'Artagnan, and unlimited free access to Assassin's Creed Unity - Bastille Edition."

Ubisoft Notre Dame version Tour Une vidéo à 360° de notre chère cathédrale de Notre-Dame de Paris réalisée par le groupe Ubisoft, qui a recréé la cathédrale pour son jeu vidéo Assassin's Creed Unity. Participez à notre quizz d'histoire en première page pour obtenir vos codes d'accès illimités au jeu Assassin's Creed ! 360° vidéo of Ubisoft's Virtual visit of Notre-Dame de Paris, based on the reconstitution from the videogame Assassin's Creed : Unity. Take our front-page history quiz to get your unlimited access codes to Assassin's Creed game! Paris Sites 360° View Vous avez toujours rêvé de découvrir Paris ? C'est l'occasion de repérer les lieux avec cette visite virtuelle de la capitale française. Have you always dreamed of spending the day in Paris? Tour the city of lights with this virtual tour of the French capital. Château de Versailles Le château de Versailles vous propose « Vivez Versailles », une expérience de réalité virtuelle réalisée avec la Fondation Orange. Revivez la visite de l'ambassade du royaume de Siam à la cour de Louis XIV, et le Bal des Ifs organisé par Louis XV. The Palace of Versailles offers you "Vivez Versailles," a virtual reality experience created with the Orange Foundation. "Vivez Versailles" invites you to witness the visit of the Embassy of the Kingdom of Siam at the court of Louis XIV, and the Bal des Ifs organized by Louis XV. NMAAHC Chez Baldwin Explorez une exposition virtuelle sur la vie et les œuvres de l'auteur américain James Baldwin, à travers une visite de sa maison à St. Paul de Vence, en France. Explore a virtual exhibition by the Smithsonian of American author James Baldwin's life and works through the powerful lens of his home in St. Paul de Vence, France. Construction de la Statue de la Liberté Le Musée des Arts et métiers vous propose cette exposition virtuelle qui retrace la construction de la célèbre Statue de la Liberté. The Museum of Arts and Crafts offers you this virtual exhibition that retraces the construction of the famous Statue of Liberty. Discovery Tours d'Ubisoft La fidélité des décors représente l'un des principaux attraits de la saga des jeux vidéos “Assassin's Creed”. Avec les Discovery Tours, Ubisoft va plus loin ! Embarquez en famille vers la Grèce antique avec cette série très complète de vidéos éducatives (en anglais). The faithful depiction of historical scenes is one of the main attractions boasted by the “Assassin's Creed” videogames. Ubisoft takes it further with the Discovery Tours! Take your family on a trip to Antique Greece with these very complete series of educational videos.

▶ MUSIQUE

★ Playlists

Animez votre soirée du 14 juillet avec nos playlists de musique française. Il y en a pour tous les styles !

Take your July 14th party to the next level with our French music playlists. There's something for everyone!



★ Live Electro

Fan de live électro d'artistes français ? Retrouvez notre sélection Génération Y ici :

Love live electro from French artists? Peruse our Generation Y selection here:



★ Philharmonie de Paris

Retrouvez le meilleur des concerts de la Philarmonie de Paris.

Discover the best concerts of the Philarmonie de Paris.

▶ PERFORMANCES

★ Opéra de Paris

Suivez en direct ou en différé le concert live gratuit donné par l'Opéra de Paris pour le 14 juillet.

Watch a free, live concert by the Paris Opera in honor of Bastille Day.

★ Numéridance

Créé par des professionnels désireux de partager leur art, cette bibliothèque chorégraphique en ligne unique au monde vous fait découvrir des centaines de chorégraphies dans tous les styles.

Created by professionals committed to sharing their art, this unique online choreographic library offers you hundreds of choreographies for every style.

Francofiles Le podcast de l'ambassade de France. Plongez au cœur de la diplomatie de l'histoire et de la culture françaises. Ecoutez FrancoFiles, le podcast de l'ambassade de France aux Etats-Unis qui vous dévoile ses sujets culturels, scientifiques, gastronomiques, historiques, diplomatiques et bien plus encore. Avec des interviews exclusives d'historiens, d'experts, de diplomates, de vétérans de la Seconde Guerre mondiale, d'un critique lauréat du prix Pulitzer et de nombreux autres invités de marque, notre podcast embarque les francophiles d'Amérique dans une aventure transatlantique audio inédite. The podcast of the Embassy of France. Ready to delve into the dynamic facets of French diplomacy, history and culture? Interested in an inside scoop on how the gears of French-American diplomacy turn? Curious about how to immerse in a rich francophone cultural life right here in the States?

Tune in to FrancoFiles—the Embassy of France’s audio project unraveling topics that span culture, food, science, history, diplomacy, and much more. Featuring exclusive interviews with historians, experts in the field, a former ambassador, WWII veterans, a Pulitzer Prize-winning critic, and many other notable guests, our podcast seeks to take every Francophile in America on an unforgettable transatlantic rendezvous with a country we love. The Thing about France Le podcast des Services Culturels de l'ambassade de France. The Thing About France est un podcast où des personnalités culturelles explorent la relation fascinante et complexe entre la France et l'Amérique. The podcasts from the cultural services of the Embassy of France. The Thing About France is a podcast where cultural figures explore the fascinating and complicated relationship between France and America. The French History Podcast Découvrez l'histoire de France avec ce podcast en anglais dédiée aux pages d'Histoire de notre pays. Son hôte a été notre invité spécial dans le dernier épisode de FrancoFiles! Discover the history of France with this podcast in English dedicated to the pages of History of our country. Its host was our special guest in the last episode of FrancoFiles! Washington d'ici Les correspondants des radios francophones publiques (franceinfo, RTS, Radio Canada, RTBF et RFI) racontent la campagne pour l'élection présidentielle américaine 2020, les coulisses de la Maison-Blanche, et leurs regards croisés sur la présidence Trump. Correspondents from public French-language radio stations (franceinfo, RTS, Radio Canada, RTBF and RFI) report on the campaign for the 2020 U.S. presidential election, behind the scenes at the White House, and their cross-examination of the Trump presidency. "Tintin" [in French] France Culture vous propose de retrouver l'adaptation audio de quatre albums : Les Cigares du Pharaon, Le Lotus bleu, Les 7 Boules de cristal et le Temple du soleil. Ces séries, à écouter sur franceculture.fr ou avec notre podcast spécial (voir plus bas) "Les Aventures de Tintin" sont le fruit de la coopération de France Culture, la Comédie-Française et Moulinsart et avec la participation de l'Orchestre national de France. This podcast has all the adventures of the famous reporter Tintin! France Culture share the audio adaptation of four albums: The Cigars of the Pharaoh, The Blue Lotus, The 7 Crystal Balls and The Temple of the Sun. These series are the result of the cooperation of France Culture, the Comédie-Française and Moulinsart and with the participation of the National Orchestra of France. "Ernest and Celestine" [in French] Une belle histoire d'amitié entre le gros ours Ernest et la petite souris Célestine, racontée par Daniel Pennac A beautiful story of friendship between big bear Ernest and little mouse Célestine, told by Daniel Pennac BnF Entendre le Théâtre Le podcast de la Bibliothèque Nationale de France est un voyage sonore dans le théâtre français au XXe siècle. Dans les années 1950 et 1960, sous l’influence de la radio, du cinéma ou encore du cabaret, les scènes françaises ont exploré de nouvelles façons, plus accessibles, de dire les textes dramatiques, alors que renaissaient les recherches sur la parole, le langage poétique traditionnel étant perçu comme épuisé par la génération de l’après-guerre. Le site « Entendre le théâtre » s’attache à raconter cette histoire sous l’angle de la voix. Podcasts from the National Library of France, to learn more about theatre and its vast history. In the 1950s and 1960s, under the influence of radio, cinema and cabaret, the French scenes explored new, more accessible ways of telling dramatic texts, while research on speech was reborn, as traditional poetic language was perceived as exhausted by the post-war generation. The “Entendre le théâtre” website is dedicated to telling this story through the voice.

★ Fresque du Climat

Un jeu collaboratif pour comprendre de façon ludique les enjeux de la lutte contre le réchauffement climatique.

A unique and interactive way to learn more about the issue of climate change (for a $5 fee). There are options for both adults and kids.

★ Ma Petite Planète ("jeu d'évasion")

Cet "escape game" propose, de manière ludique, une nouvelle manière de valoriser l'apprentissage du français grâce aux nouvelles technologies, mais aussi de sensibiliser les enfants de 5 à 10 ans aux problèmes environnementaux. Ce jeu dure entre 1 heure et 1 heure 30 selon l'exploitation choisie.

This escape game uses innovative technology to enhance French learning and teaches valuable lessons about the importance of taking care of the environment. The target audience is children aged 5 to 10, and the game lasts between an hour and an hour and a half, depending on the chosen operation.

★ Albertine Festival on Global Climate Change

Retrouvez les interventions de Naomi Klein, Alexandria Villaseñor et Joëlle Zask sur la nécessité d'agir contre le réchauffement climatique.

Learn from experts about how to take action during this global environmental crisis. What does it feel like to live amid both despair and hope, and what are the keys to implementing change? With Naomi Klein, Alexandria Villaseñor, and Joëlle Zask. Moderated by Bill McKibben.

★ The French Cooking Academy

Cours de cuisine en ligne, podcasts de recettes, et découverte de l’oenologie Online cooking classes, recipes and wine tasting podcasts.Le podcast de l'ambassade de France

★ Recettes à l'Hôtel du ministre (vidéos)

Le chef pâtissier et le chef cuisinier de l'Hôtel du ministre (ministère de l'Europe et des Affaires étrangères) vous proposent des recettes réalisables avec des ingrédients simples pour retrouver chez soi un petit peu de la France éternelle.

The pastry chef and the head chef of the French Foreign Affairs Ministry's Hotel present recipes you can follow with simple ingredients, to get a taste of France at home!

★ Learn French from home

Découvrez une variété de ressources pour apprendre le français en ligne sur le site du Service culturel de l'Ambassade de France aux Etats-Unis.

Discover a variety of online resources to learn French online on the site of the Cultural Services of the Embassy of France to the U.S.

★ TV5 Monde - Enseigner Le Français

La chaîne de télévision française TV5 Monde a développé un programme sophistiqué répondant aux besoins des étudiants en français pendant la pandémie. Avec plus de 3 000 exercices en ligne gratuits, préparez-vous à passer à la vitesse supérieure en français !

French TV channel TV5 Monde has developed a sophisticated program catering to French learners’ needs during the pandemic. With more than 3,000 free online exercises, get ready to take your French to the next level!

★ Alliance Française

L'Alliance Française vous permet d'apprendre et de vous immerger dans tout ce qui touche à la France (plus de 100 antennes à travers les États-Unis)

The Alliance Française allows you to learn and immerse yourself in all things French (100+ chapters across the U.S.)

★ France Diplomatie: Teaching and Learning French

Le réseau des écoles françaises à l'étranger soutient la croissance des communautés et des entreprises françaises dans le monde.

The network of French schools abroad supports the growth of French communities and businesses around the world.

Liberté, Égalité, Fraternité !