Press & Podcast Production Officer / Assistant Presse, Communication & Evènementiel

♦ Full-time position with the Embassy’s Press and Communication Service

♦ The selected candidate will be offered a one-year contract that includes a three-month probation period.

♦ Position available on October 1, 2020

♦ Applications or queries should be sent to presse.washington-amba@diplomatie.gouv.fr by October 2, 2020.

Press & Podcast Production Officer

♦ Chargé(e) de mission : coordination communication, presse, événementiel, podcast.

♦ contrat à durée déterminée d’un an renouvelable

♦ à pourvoir à compter du 12 octobre 2020

♦ Les candidatures ou les questions sont à adresser avant le 05 octobre 2020 à l’adresse électronique suivante : presse.washington-amba@diplomatie.gouv.fr